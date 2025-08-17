Awarness Program : बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने गाँवों में चलाया जागरूकता अभियान

ग्रामीणों को जागरूक करते हुए डॉक्टर्स टीम।

Awarness Program (आज समाज) फरीदाबाद। उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने रविवार को बसंतपुर, महावतपुर, लालपुर और दलेलपुर गांवों का दौरा किया। इस दौरान डॉ. राम भगत के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने घर-घर जाकर ग्रामीणों को बढ़ते जलस्तर के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों और बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दी।

मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी एवं रिपेलेंट का करे प्रयोग 

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को बाढ़ के दौरान साफ और उबला हुआ पानी पीने, खाने-पीने की वस्तुओं को ढक कर रखने तथा मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी एवं रिपेलेंट का प्रयोग करने की सलाह दी। साथ ही दस्त, डायरिया, डेंगू, मलेरिया व अन्य जल जनित बीमारियों से बचाव के बारे में विस्तार से बताया।

स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र या विभाग की टीम से संपर्क करें। विभाग द्वारा आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा के समय जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग बनाए रखें

