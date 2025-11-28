Awarness Camp : आपकी पूंजी, आपका अधिकार जिलास्तरीय जागरूकता कैंप का आयोजन

नागरिकों को अनक्लेम्ड जमा राशि खातों से संबंधित दावों की जानकारी दी

Jind News ,आज समाज , जींद। जिला प्रशासन जींद एवं लीड बैंक कार्यालय जींद द्वारा वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के विशेष अभियान आपकी पूंजी, आपका अधिकार के अंतर्गत जिला स्तरीय मेगा जागरूकता कैंप का आयोजन आज हमेटी में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के नागरिकों को अनक्लेम्ड जमा राशि खातों से संबंधित दावों की जानकारी, सहायता एवं समाधान उपलब्ध कराना रहा और लोगों को अपने अधिकारों तथा अपनी पूंजी के प्रति जागरूक करना रहा।

लगभग 98 हजार करोड़ की राशि अनक्लेम्ड

कार्यक्रम में मुख्यअतिथि पंकज सेतिया महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए अनक्लेम्ड जमा राशि, परिसंपत्तियों के सरल दावा, निपटान हेतु चलाए जा रहे अभियान पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि देश में विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के साथ लगभग 98 हजार करोड़ की राशि अनक्लेम्ड पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आरबीआई एवं डीएफएस ृवित्त मंत्रालय द्वारा दावा प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है। जिससे खाताधारक एवं निवेशक शीघ्रता से अपने दावे निपटा सकें।

सेतिया ने उपस्थित जनसमूह के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भी दिए तथा उनकी शंकाओं का समाधान किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के संजीव कुमार, रीजनल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक के अंजनी निरंजन सिन्हा सहित विभिन्न बैंकों एवं संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

समस्याओं का मौके पर किया गया समाधान

कार्यक्रम के दौरान सभी बैंकों द्वारा विशेष काउंटर स्थापित कर नागरिकों के अनक्लेम्ड खातों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा जनधन खातों से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। इस अवसर पर 35 से अधिक दावेदारों को उनके डीफ क्लेम प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। लीड बैंक प्रबंधक अनुपम मारांडी ने बताया कि जींद जिले में 30 सितंबर 2025 तक लगभग 35 करोड़ की अनक्लेम्ड जमा राशि लंबित थी।

अभियान के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा लगभग 2.25 करोड़ की राशि का सफलतापूर्वक निपटान कर उसे वास्तविक लाभार्थियों को लौटाया गया। जो जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस पहल ने न केवल लोगों की जमा राशि तक पहुंच सुनिश्चित की बल्कि उन्हें अपने वित्तीय अधिकारों के प्रति जागरूक होने का अवसर भी प्रदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिकों ने इस पहल की सराहना की और इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम को अपने समुदाय में साझा करने का संकल्प लिया।

