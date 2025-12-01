World AIDS Day : वल्र्ड एड्स डे पर जागरूकता रैली का आयोजन

डीसी अभिषेक मीणा ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। विश्व एड्स दिवस पर सोमवार को मॉर्निंग ग्लोरी पब्लिक सोसायटी की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली को जिला रेडक्रास सोसायटी अध्यक्ष एवं डीसी अभिषेक मीणा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का नेतृत्व संस्था की अध्यक्ष सलोनी सिंगला द्वारा किया गया। समाज में एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस रैली में 650 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और जनसंदेश को व्यापक रूप से फैलाया। छात्रों ने रैली में पोस्टर्स, बैनर्स और जागरूकता नारों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित व्यवहार, संक्रमण से बचाव और उपचार के महत्व के बारे में जागरूक किया।

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि एचआईवी-एड्स के बारे में सही जानकारी, जागरूकता और समझ ही इस बीमारी से लडऩे का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने कहा कि इस सामाजिक पहल को सफल बनाने में कई प्रतिष्ठित कंपनियों का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। डीसी ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि समाज में मौजूद भ्रांतियों और भेदभाव को समाप्त करना भी है। जागरूकता रैली के माध्यम से इस संदेश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई जा रही है। इस अवसर पर छात्रों द्वारा एड्स जागरूकता का संदेश अपने समुदायों व परिवारों तक पहुंचाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में योगदान देंगे का संकल्प लिया गया।

