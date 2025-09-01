Awareness Campaign : किनाना में स्वच्छ पेयजल के लिए जांचे सैंपल, जागरूकता अभियान जारी

गांव में जलघर व पेयजल उपभेाक्ता के घरो से सैंपल लेकर की क्लोरिनेशन चैक

मलेरिया डेंगू व डायरिया से बचाव के अभियान के तहत लोगों को किया जागरूक

Awareness Campaign(आज समाज) जींद। जिला में मलेरिया डेंगू व डायरिया से बचाव के अभियान को सोमवार को जारी रखते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जल एवं स्वछता सहायक संगठन की संयुक्त टीम ने गांव किनाना व डूमरखां सहित आधा दर्जन गांवों में अभियान चलाया। कर्मियों ने पेयजल के सैंपल एकत्रित किए। इस मौके पर संयुक्त टीम ने लिकेज व अस्वच्छ कनैक्शन की पहचान करके उनहें ठीक करवाने का कार्य किया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जल एवं स्वछता सहायक संगठन के जिला सलाहकार रणधीर मताना ने बताया कि गांव किनाना में विभाग की संयुक्त टीम जिसमें जिला केमिस्ट विरेन्द्र सिंह, खंड समन्वयक दिनेश मलिक, सोमलता सैनी, सुपरवाइजर पंकज, विभाग के कर्मचारी साहिल, प्रवीन व नफे सिंह ने गांव की विजिट की टीम सबसे पहले गांव के जलघर में पहुंची व पेयजल के सैंपल एकत्रित किए।

मलेरिया, डेंगू व डायरिया के लक्षण व उनसे बचाव के उपाय बताए

इस मौके पर टीम ने पेयजल में क्लोरिनेशन चैक की। इसके बाद टीम पेयजल उपभोक्ताओं के घर पहुंची व वहां से भी क्लोरिनेशन चैक करके पेयजल के सैंपल एकत्रित किए। इस मौके पर विभाग की टीम गांव में अस्वच्छ कनैक्शन व लिकेज की पहचान करके उन्हें ठीक करवाने का कार्य की ताकि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके।

इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को बरसात के मौसम में होने वाली मलेरिया, डेंगू व डायरिया के लक्षण व उनसे बचाव के उपाय बताए। दूसरी तरफ गांव डूमरखां में खंड समन्वयक कुशल शर्मा ने ग्रुप मीटिंग करके लोगों को स्वच्छ पेयजल के बारे में लोगों को विस्तार से बताया।

