Awareness about HIV Virus : नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एचआईवी वायरस के प्रति किया जागरूक

(Rewari News) आज समाज नेटवर्क, रेवाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नेशनल एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा नागरिक अस्पताल परिसर में एचआईवी जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।सीएमओ डा. नरेन्द्र दहिया के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में एचआईवी व एड्स से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया गया और इस बीमारी की रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। शाकुंतलम संगीत एवं नाट्य संस्था के कलाकार सतीश मस्तान, राधिका, विधि, उत्कर्ष, निशिका, एकता और किशन ने प्रभावी ढंग से इन नाटक की प्रस्तुति दी।

नाटक के माध्यम से लोगों को यौन संक्रमित रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। नाटक में बताया गया कि एड्स एक खतरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए। किसी भी यौन संक्रमित पुरूष या स्त्री के संपर्क में ना आएं। एचआईवी के संक्रमण से किसी की जान को खतरा हो सकता है। नाटक में बताया गया कि किस प्रकार से हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपने दिनचर्या को नियमित रख सकते हैं। इस अवसर पर पीएमओ डॉ. सुरेन्द्र यादव, जिला नोडल अधिकारी डॉ. दीपक वर्मा, डिप्टी सीएमओ डॉ. धर्मेंद्र, डॉ. आशीष सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

DTP’s yellow paw came on illegal construction : करनावास व बावल रोड़ पर बने अवैध निर्माण पर चला डीटीपी का पीला पंजा: