Mangalwar Ke Niyam: मंगलवार के दिन इन कामों को करने से करिए परहेज

शिव जी के रुद्रावतार व श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित है मंगलवार का दिन

Mangalwar Ke Niyam, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में हर दिन किसी ने किसी देवी-देवता और ग्रह को सपर्पित किया गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्र देव का माना जाता है। इसी तरह मंगलवार का दिन शिव जी के रुद्रावतार व श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित किया गया है। इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है।

साथ ही व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से बजंरगबली बहुत प्रसन्न होते हैं और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में मंगलवार के दिन के लिए बहुत से विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन अवश्य करना चाहिए।

इस दिन कुछ कामों को करने से मना किया गया है। वरना हमें मंगल ग्रह और हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं मंगलवार के दिन न किए जाने वाले कामों के बारे में।

मंलवार को न करें ये काम