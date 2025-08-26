Avneet Kaur Reaction on Virat Kohli: कोहली के एक लाइक ने बनाया स्टार से सुपरस्टार, अब अवनीत ने तोड़ी चुप्पी

Avneet Kaur Reaction on Virat Kohli, आज सामज, नई दिल्ली: अभिनेत्री अवनीत कौर, जो इन दिनों अपनी आगामी फिल्म “लव इन वियतनाम” को लेकर सुर्खियों में हैं, आखिरकार उन्होंने अब स्टार क्रिकेटर विराट कोहली से जुड़ी ग्लैमरस तस्वीर को लाइक करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

जब विराट के ‘लाइक’ ने सुर्खियाँ बटोरीं

View this post on Instagram A post shared by Avneet Kaur (@avneetkaur_13)

कुछ महीने पहले, विराट कोहली ने गलती से अवनीत की एक ग्लैमरस इंस्टाग्राम तस्वीर को लाइक कर दिया था, जिसमें वह हरे रंग के क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट में नज़र आ रही थीं। इस लाइक ने तुरंत डेटिंग की अफवाहों, सोशल मीडिया मीम्स और अंतहीन गपशप को जन्म दे दिया। कोहली ने बाद में स्पष्ट किया कि यह केवल इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम की वजह से था, लेकिन यह चर्चा पहले ही वायरल हो चुकी थी।

एक लाइक की ताकत

वह एक पल अवनीत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनकी लोकप्रियता आसमान छू गई—रातोंरात उनके दस लाख से ज़्यादा नए फॉलोअर्स हो गए और इसके तुरंत बाद उन्हें लगभग 12 ब्रांड एंडोर्समेंट मिल गए। कई प्रशंसकों ने तो यह भी दावा किया कि विराट के एक लाइक ने उन्हें एक स्टार से “सुपरस्टार” बना दिया।

अवनीत की प्रतिक्रिया

अब, अपनी फिल्म लव इन वियतनाम के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, जब उनसे इस घटना के बारे में पूछा गया, तो अवनीत ने मुस्कुराते हुए शालीनता से जवाब दिया: “प्यार यूँ ही मिलता रहे… और क्या कहूँ?”

फिल्म के बारे में

अवनीत की आगामी फिल्म लव इन वियतनाम 12 सितंबर, 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ शांतनु माहेश्वरी और वियतनामी अभिनेत्री खा नगन भी हैं, जो एक रोमांचक भारत-वियतनाम सहयोग को दर्शाता है।