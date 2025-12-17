Avneet Kaur Photos: परी अवतार में छाईं Avneet Kaur, हुस्न की बिजलियों से घायल हुए फैंस

Avneet Kaur Photos: अवनीत कौर अपनी खूबसूरती और फैशन से सोशल मीडिया पर आग लगाने में कभी पीछे नहीं रहतीं। इस बार भी, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर नई तस्वीरें शेयर की हैं, और फैंस उनके खूबसूरत लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

एक “राजकुमारी” जैसा लुक जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी

तस्वीरों में, अवनीत ने एक शानदार सफेद और गोल्डन रंग का एम्ब्रॉयडरी वाला आउटफिट पहना है जिसमें एक सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट लंबी ट्रेल है। ऊपरी हिस्से पर नाजुक गोल्डन वर्क इसे एक शाही लुक दे रहा है, जिससे वह किसी असली परी से कम नहीं लग रही हैं।

उनका कैप्शन सब कुछ कहता है

तस्वीरों को शेयर करते हुए अवनीत ने लिखा, “एक दिव्य राजकुमारी जैसा महसूस कर रही हूं।” इस लुक को कामुंधे ने स्टाइल किया है, फैशन ब्रांड जॉलीपॉली कॉउचर ने डिज़ाइन किया है, और बियॉन्ड फोटोग्राफी ने खूबसूरती से कैप्चर किया है। फैंस ने कमेंट्स में बाढ़ ला दी, उन्हें “अप्सरा,” “परी रानी,” और यहां तक ​​कि “स्वर्गीय सुंदरता” कहा।

सिर्फ स्टाइल ही नहीं, वह फिल्मों में भी चमक रही हैं

अवनीत सिर्फ अपने ग्लैमरस फोटोशूट के लिए ही नहीं, बल्कि अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स के लिए भी सुर्खियों में हैं। उनकी हालिया फिल्म लव इन वियतनाम, जिसमें शांतनु माहेश्वरी उनके साथ थे, को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

कोरियन रिलीज़ के साथ इतिहास रच रही हैं

यही फिल्म 8 दिसंबर को कोरिया में रिलीज़ हुई और 11 दिसंबर 2025 से इसकी स्क्रीनिंग जारी है। यह भारतीय सिनेमा के लिए एक गर्व का पल है, क्योंकि लव इन वियतनाम भारत-वियतनाम सहयोग से बनी पहली हिंदी फिल्म है और अब कोरियन सिनेमाघरों तक पहुंच गई है।

कोरियन दर्शकों ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

अवनीत के अनुसार, कोरियन दर्शक भावनाओं और कहानी से गहराई से जुड़ते हैं। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को उनके प्यार के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए जल्द ही कोरिया जाने की इच्छा भी व्यक्त की है।

एक विश्व-प्रसिद्ध उपन्यास से प्रेरित

यह फिल्म तुर्की लेखक सबाहतीन अली के मशहूर उपन्यास मैडोना इन ए फर कोट से प्रेरित है, जो अपनी भावनात्मक गहराई और सदाबहार प्रेम कहानी के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है।

एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट के पीछे एक शक्तिशाली टीम

अपनी परी जैसी तस्वीरों और अपनी ग्लोबल फिल्म यात्रा की सफलता के साथ, अवनीत कौर सोशल मीडिया पर राज कर रही हैं और सीमाओं के पार लोगों का दिल जीत रही हैं।