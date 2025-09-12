ग्लैमरस अंदाज़ में Avneet Kaur ने बटोरीं सारी नज़रें, ‘लव इन वियतनाम’ स्क्रीनिंग में दिखा स्टार्स का जलवा

Avneet Kaur, आज समाज, नई दिल्ली: लव इन वियतनाम की स्क्रीनिंग गुरुवार शाम सितारों से सजी रही, जिसमें कई हस्तियाँ शामिल हुईं। जहाँ पूरी कास्ट शानदार लग रही थी, वहीं अभिनेत्री अवनीत कौर ने अपनी शानदार उपस्थिति से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

फिल्म की टीम के साथ एक शानदार शाम

लव इन वियतनाम की पूरी टीम इस बड़ी स्क्रीनिंग नाइट के लिए एक साथ आई, जहाँ उन्होंने पैपराज़ी के लिए शानदार पोज़ दिए और अपनी आगामी रिलीज़ का जश्न मनाया। प्रभावशाली परिधानों में सजे, कलाकारों और क्रू के सभी सदस्यों ने इस ग्लैमरस इवेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

अवनीत कौर का ग्लैमरस रेड लुक

जब अवनीत कौर ने खूबसूरत लाल बैकलेस गाउन में शानदार एंट्री की, तो सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। उन्होंने अपने लुक को ग्लॉसी मेकअप और रेट्रो स्टाइल से प्रेरित हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया, जिससे उनकी खूबसूरती और बोल्डनेस का एक बेहतरीन मिश्रण तैयार हुआ। टेलीविज़न से बॉलीवुड तक का सफ़र तय करने वाली इस अभिनेत्री ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह एक सच्ची स्टाइल आइकन क्यों हैं।

मुख्य जोड़ी की शानदार उपस्थिति

अवनीत अकेली नहीं थीं जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके सह-कलाकार शांतनु माहेश्वरी भी सफ़ेद रंग के परिधान में बेहद खूबसूरत लग रहे थे, जो अवनीत के चटक लाल रंग के लुक को और भी निखार रहा था। दोनों मुख्य कलाकारों ने मिलकर अपनी फिल्म की भव्य रात के लिए एक बेहतरीन माहौल तैयार किया।

एलविश यादव भी जश्न में शामिल हुए

उत्साह को और बढ़ाते हुए, लोकप्रिय यूट्यूबर एल्विश यादव भी स्क्रीनिंग में शामिल हुए। अवनीत के साथ एक बेहतरीन रिश्ता साझा करने के लिए जाने जाने वाले एल्विश ने उनके साथ कैमरे के सामने पोज़ दिया, जिससे प्रशंसकों और मीडिया दोनों का ध्यान आकर्षित हुआ।