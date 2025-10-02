Avika Gor Wedding Photos: बालिका’ से बनीं दुल्हनिया… मिलिंद संग शादी के बंधन में बंधीं अविका गौर, देखें वेडिंग फोटोज

By
Mohit Saini
-
0
87
Avika Gor Wedding Photos: टेलीविजन अभिनेत्री अविका गोर और सामाजिक कार्यकर्ता मिलिंद चंदवानी ने आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं, जिससे उनकी शादी को लेकर महीनों से चल रही अटकलों का अंत हो गया है। प्रशंसक इस खास पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और अब इस जोड़े ने आधिकारिक तौर पर अपने नए सफर की शुरुआत कर दी है।
शादी की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल

अपने शो ‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर अपनी शादी की घोषणा करने वाले इस जोड़े ने पारंपरिक शादी समारोह में अपने प्यार का इजहार किया। इसके तुरंत बाद, उनकी शादी की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसने प्रशंसकों के दिलों को पिघला दिया।

बीआरबी, अभी भी रो रही हैं और नाच रही हैं

अविका ने खुद इंस्टाग्राम पर अपने खास दिन की झलकियाँ साझा कीं। एक पोस्ट में, उन्होंने अकेले दुल्हन की तस्वीरें अपलोड कीं, जबकि दूसरी में, उन्होंने अपने पति मिलिंद के साथ प्यार भरे पोज़ दिए। तस्वीरें साझा करते हुए, अविका ने एक पोस्ट पर कैप्शन दिया, “बीआरबी, अभी भी रो रही हैं और नाच रही हैं।” एक अन्य में, उन्होंने लिखा, “बालिका से वधू तक।”
गहरे ज़री के काम से सजे चटक लाल रंग के ब्राइडल लहंगे में अभिनेत्री बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने अपने लुक को स्टेटमेंट नेकलेस, पारंपरिक नथ और हल्के न्यूड मेकअप से पूरा किया। उनकी चमक और खुशी ने उनके ब्राइडल लुक को और भी खास बना दिया।
तस्वीरें सामने आते ही, इंडस्ट्री भर से बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। टेलीविजन सितारों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक, सभी ने नवविवाहित जोड़े पर प्यार और आशीर्वाद बरसाया। प्रशंसक भी अविका के शानदार ब्राइडल लुक और इस जोड़ी की खूबसूरत केमिस्ट्री की तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे।
अपनी खूबसूरत शादी की तस्वीरों के साथ, अविका गोर वाकई ‘बालिका’ से ‘वधू’ बन गई हैं, और मिलिंद चंदवानी के साथ उनकी परीकथा जैसी प्रेम कहानी अभी शुरू हुई है।