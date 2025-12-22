Avatar 3 vs Dhurandhar Box Office Collection: Avatar 3 ने पार किया 3100 करोड़ का आंकड़ा, ‘धुरंधर’ भी नहीं हुई स्लो

Avatar 3 vs Dhurandhar Box Office Collection: फायर एंड ऐश’ (अवतार 3) और रणवीर सिंह की पावर-पैक्ड एंटरटेनर ‘धुरंधर’ के बीच ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। जहां अवतार 3 ने रिलीज़ के सिर्फ तीन दिनों में दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं धुरंधर कई हफ़्तों बाद भी अपनी रफ़्तार कम किए बिना भारतीय बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है।

अवतार 3 ने तोड़े रिकॉर्ड

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अवतार: फायर एंड ऐश ने भारत में शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर ₹19 करोड़, शनिवार को ₹22.25 करोड़ और रविवार को ₹25 करोड़ कमाए, जिससे पहले वीकेंड में इसका भारतीय कलेक्शन ₹66.25 करोड़ हो गया।

सिर्फ तीन दिनों में दुनिया भर में ₹3100 करोड़

दुनिया भर में, अवतार 3 ने इतिहास रच दिया है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग सूत्रों के अनुसार, फिल्म ने सिर्फ तीन दिनों में दुनिया भर में अविश्वसनीय ₹3100 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। फिल्म ने दुनिया भर के सिनेमाघरों पर कब्ज़ा कर लिया है और कलेक्शन पर हावी है।

‘धुरंधर’ की रफ़्तार धीमी होने के कोई संकेत नहीं

दिलचस्प बात यह है कि अवतार 3 की ज़बरदस्त चर्चा के बावजूद, आदित्य धर की ‘धुरंधर’ पर कोई असर नहीं पड़ा है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन शानदार बना हुआ है। इसने पहले ही दुनिया भर में ₹800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो ‘छवा’ सहित कई बड़ी रिलीज़ से बेहतर है।

सिर्फ भारत में, फिल्म ने कथित तौर पर ₹555.75 करोड़ कमाए हैं, जिसमें तीसरे रविवार को ₹38.50 करोड़ का कलेक्शन शामिल है। तीसरे वीकेंड में, इसने शुक्रवार को ₹22.5 करोड़ और शनिवार को ₹34.25 करोड़ कमाए, जो बॉक्स ऑफिस पर इसकी मज़बूत पकड़ को साबित करता है।

वर्ड ऑफ माउथ ने ‘धुरंधर’ को बनाया ब्लॉकबस्टर

‘धुरंधर’ को ज़बरदस्त वर्ड-ऑफ-माउथ तारीफ़ से बहुत फायदा हुआ है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, जिसमें रहमान डकैत के रूप में अक्षय के रोल ने सबका दिल जीत लिया है। इस फिल्म में संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी अहम किरदारों में हैं।

सीक्वल पहले ही अनाउंस हो चुका है

फिल्म की ज़बरदस्त सफलता के बाद, मेकर्स ने पहले ही सीक्वल कन्फर्म कर दिया है, जो ईद, 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ होने वाली है।