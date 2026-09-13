TATA Punch price hiked: महंगा हुआ टाटा पंच, जानें किस मॉडल का कितना बढ़ा दाम

टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली 5 सीटर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतें बढ़ा दी हैं। इससे कुछ खास वेरिएंट्स की कीमत 20,000 रुपये तक बढ़ गई है। नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

TATA Punch price hiked: टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली 5 सीटर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतें बढ़ा दी हैं। इससे कुछ खास वेरिएंट्स की कीमत 20,000 रुपये तक बढ़ गई है। नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। टाटा पंच, टाटा मोटर्स के लिए एक अहम मॉडल है। यह न सिर्फ कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बल्कि इसके इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाली गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक है।

Tata Punch ICE ₹10,000 तक महंगी

वेरिएंट के आधार पर, यह कॉम्पैक्ट SUV अब ₹5,000 से ₹10,000 तक महंगी हो गई है। इस अपडेट के बाद, Tata Punch की कीमत ₹5.75 लाख से ₹10.77 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं और पूरे मॉडल लाइनअप पर लागू होती हैं।

Tata Punch EV ₹20,000 तक महंगी

Tata Punch EV स्मार्ट, एडवेंचर और एम्पावर्ड ट्रिम्स में उपलब्ध है, जिसमें 30kWh और 40kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ छह वेरिएंट आते हैं। कीमतों में हुए बदलाव के तहत, 30kWh बैटरी वाले स्मार्ट और स्मार्ट+ वेरिएंट ₹10,000 महंगे हो गए हैं।

वहीं, सभी 40kWh वेरिएंट जैसे कि स्मार्ट+, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड+ S की कीमतों में अब एक समान ₹20,000 की बढ़ोतरी हुई है। इस बदलाव के बाद, Punch EV की कीमतें ₹9.79 लाख से ₹12.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो गई हैं।

पंच EV ने मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रिक गाड़ी मार्केट में टाटा के दबदबे को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। इसकी मदद से कंपनी अगस्त 2026 में 13,158 EV बेच पाई और अनुमानित 43 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल किया।

पंच, पंच EV में कोई और बदलाव?

कीमत में हालिया बदलाव से Punch या Punch EV के फीचर्स या मैकेनिकल पैकेज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक SUV अभी भी दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है- पहली 30kWh यूनिट जो 88PS इलेक्ट्रिक मोटर के साथ है और दूसरी बड़ी 40kWh बैटरी जो 130PS मोटर के साथ है। टाटा का दावा है कि छोटी बैटरी वाले वैरिएंट्स की ड्राइविंग रेंज 375 km तक है, जबकि 40kWh वाले वर्शन एक बार चार्ज करने पर 468 km तक की रेंज देते हैं।