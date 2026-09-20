2026 Tata Aeris: TATA का नया दांव, कॉम्पैक्ट सेडान में धमाल की तैयारी, ला रही Tata Aeris

टाटा मोटर्स अपनी कॉम्पैक्ट सेडान कार Tigor को एक नए अवतार और नए नाम के साथ मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी टिगोर के फेसलिफ्ट मॉडल को मामूली बदलावों के साथ बेचने के बजाय इसे टाटा एरिस ( Tata Aeris ) नाम से एक नई पहचान देकर लॉन्च कर सकती है।

2026 Tata Aeris: टाटा मोटर्स अपनी कॉम्पैक्ट सेडान कार Tigor को एक नए अवतार और नए नाम के साथ मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी टिगोर के फेसलिफ्ट मॉडल को मामूली बदलावों के साथ बेचने के बजाय इसे टाटा एरिस ( Tata Aeris ) नाम से एक नई पहचान देकर लॉन्च कर सकती है।

2026 Tata Aeris: क्या उम्मीद करें?

Aeris का डिजाइन Tiago से प्रेरित होगा। सामने की तरफ, ड्रॉइंग्स में पतली ग्रिल, स्लीक बंपर और नीचे की तरफ लगे फॉग लैंप्स दिखाई देते हैं। बड़े हेडलैंप्स में फुल LED लाइटिंग और LED डे-टाइम रनिंग लैंप्स होने की उम्मीद है।

साइड से देखने पर, Tata अपने ‘स्टाइलबैक’ डिजाइन पर ही कायम है। जिस Tigor की जगह यह लेगी, उसकी तरह ही Aeris भी आम थ्री-बॉक्स सेडान के बजाय नॉचबैक जैसी ज्यादा लगती है। 15-इंच के अलॉय व्हील्स इसके साइड लुक को पूरा करते हैं।

पीछे की तरफ, कनेक्टेड LED टेल लैंप सेटअप मुख्य आकर्षण होगा। वर्टिकल रिफ्लेक्टर्स वाला शार्प बंपर और बड़े अक्षरों में ‘A E R I S’ की बैजिंग इसके पिछले हिस्से को पूरा करती है।

इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स

नई Tata Aeris का केबिन हाल ही में आई टियागो फेसलिफ्ट से प्रेरित हो सकता है।

बड़ा टचस्क्रीन

इसमें 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।

प्रीमियम फीचर्स

इसके साथ ही कार में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, नया स्टीयरिंग व्हील, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन चार्जर, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स और इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर्स जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं।

सेफ्टी

यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स दिए जाने की उम्मीद है।

पेट्रोल, सीएनजी और EV ऑप्शन

Tata Aeris को पेट्रोल, सीएनजी और EV वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है।