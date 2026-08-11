मारुति सुजुकी अगस्त 2026 में अपनी ज्यादातर Arena लाइन-अप वाली गाड़ियों पर डिस्काउंट दे रही है, जिनमें Victoris, Swift, Wagon R, Alto K10, Celerio, S-Presso और Eeco शामिल हैं।

Maruti Suzuki August Offers: मारुति सुजुकी अगस्त 2026 में अपनी ज्यादातर Arena लाइन-अप वाली गाड़ियों पर डिस्काउंट दे रही है, जिनमें Victoris, Swift, Wagon R, Alto K10, Celerio, S-Presso और Eeco शामिल हैं। सबसे ज्यादा फायदा Victoris पर मिल रहा है, जिस पर 1.35 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। इन ऑफर में वैरिएंट के हिसाब से कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस, लॉयल्टी फायदे और इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट शामिल हैं।

मारुति विक्टोरिस

1.35 लाख रुपये तक की छूट

इस महीने विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर सबसे ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, जिसमें कुल 1.35 लाख रुपये तक का डिस्काउंट शामिल है। इसमें 20,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 75,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 45,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस, 30,000 रुपये का लॉयल्टी अपग्रेड बोनस और 10,000 रुपये का इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट शामिल है।

वहीं, पेट्रोल और CNG वैरिएंट्स पर 85,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। दोनों पर 55,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है, जबकि स्क्रैपेज स्कीम चुनने वाले ग्राहक पेट्रोल वैरिएंट्स पर 25,000 रुपये और CNG वैरिएंट्स पर 20,000 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। इन वैरिएंट्स पर भी 20,000 रुपये का लॉयल्टी अपग्रेड बोनस और 10,000 रुपये का इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट मिलता है।

मारुति वैगन आर

52,500 रुपये तक की छूट

मारुति Wagon R पर 1.35 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वैगन आर के पेट्रोल और CNG मॉडल पर 52,500 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। खरीदार 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 10,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस और 2,500 रुपये का इंस्टिट्यूशनल डिस्काउंट पा सकते हैं।

मारुति ऑल्टो K10

52,500 रुपये तक की छूट

ऑल्टो K10 लाइन-अप में LXi पेट्रोल वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 52,500 रुपये का फायदा मिल रहा है, जबकि दूसरे पेट्रोल वैरिएंट पर 42,500 रुपये तक की छूट मिल रही है। CNG वैरिएंट पर मिलने वाला फायदा 37,500 रुपये तक सीमित है।

वैरिएंट के आधार पर, खरीदार 25,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 10,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस और 2,500 रुपये का इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट पा सकते हैं। इस कार की कीमत 3.70 लाख रुपये से 5.45 लाख रुपये के बीच है।

मारुति सेलेरियो

42,500 रुपये तक की छूट

अगस्त 2026 में मारुति सेलेरियो पर ₹1.35 लाख तक का डिस्काउंट मिल रह है। इस महीने सेलेरियो रेंज पर 42,500 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इस ऑफर में 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 10,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस और 2,500 रुपये का इंस्टिट्यूशनल डिस्काउंट शामिल है। सेलेरियो की शुरुआती कीमत 4.70 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 6.73 लाख रुपये है।

मारुति स्विफ्ट

40,000 रुपये तक की छूट

मारुति स्विफ्ट पर 1.35 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। स्विफ्ट के पेट्रोल वेरिएंट्स पर 40,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जिसमें 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 10,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस और 5,000 रुपये का इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट शामिल है। CNG वेरिएंट्स पर 30,000 रुपये तक के कम फायदे मिल रहे हैं, क्योंकि इस महीने वे कैश डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं हैं।

स्विफ्ट की कीमत ₹5.79 लाख से ₹8.69 लाख के बीच है।

मारुति S-Presso

37,500 रुपये तक की छूट

S-Presso के सभी वेरिएंट्स पर 37,500 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। खरीदार 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 10,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस और 2,500 रुपये का इंस्टिट्यूशनल डिस्काउंट पा सकते हैं। मारुति की सबसे सस्ती कार S-Presso की कीमत 3.50 लाख रुपये से 5.25 लाख रुपये के बीच है।

नोट – सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।