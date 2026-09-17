Baleno Facelift बेस Vs टॉप मॉडल, जानें किसे खरीदना है फायदे का सौदा, कीमत और फीचर का पूरा गणित समझें

मारुति सुजुकी ने भारत में बलेनो का फेसलिफ्ट वर्शन लॉन्च किया है, जिसमें थोड़ा बदला हुआ डिजाइन, नया इंजन और ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। यह प्रीमियम हैचबैक पांच ट्रिम्स में उपलब्ध है- सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा और नया अल्फा (O) या ऑप्शनल।

Baleno Facelift बेस Vs टॉप मॉडल: मारुति सुजुकी ने भारत में बलेनो का फेसलिफ्ट वर्शन लॉन्च किया है, जिसमें थोड़ा बदला हुआ डिजाइन, नया इंजन और ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। यह प्रीमियम हैचबैक पांच ट्रिम्स में उपलब्ध है- सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा और नया अल्फा (O) या ऑप्शनल। इस रिपोर्ट में, हम देखेंगे कि एंट्री-लेवल सिग्मा वैरिएंट, पूरी तरह से फीचर्स से लैस अल्फा ऑप्शनल ट्रिम से बाहरी डिजाइन, इंटीरियर, फीचर्स, सुरक्षा और पावरट्रेन के मामले में कितना अलग है। हम आपको मारुति की इस हैचबैक के बेसिक मॉडल से लेकर प्रीमियम फीचर्स वाले टॉप-एंड वर्शन तक, दोनों के बारे में विस्तार से बताएंगे।

Baleno Facelift बेस Vs टॉप: कीमत

मॉडल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल AMT सिग्मा ₹5.99 लाख – अल्फा (O) ₹9.5 लाख ₹9.99 लाख

सभी कीमतें पूरे भारत में एक्स-शोरूम हैं।

दोनों वेरिएंट्स की कीमत में लगभग 3.5 लाख रुपये का बड़ा अंतर है।

मिड-स्पेक डेल्टा और जेटा के उलट, इन दोनों वेरिएंट्स में CNG ट्रिम्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप इस रिपोर्ट में वेरिएंट के हिसाब से कीमतें देख सकते हैं।

Baleno Facelift बेस Vs टॉप: एक्सटीरियर

फ्रंट

फ्रंट में दोनों वेरिएंट्स में नई थ्री-स्लैट ग्रिल और मारुति का लोगो एक जैसा है। लोगो को अब बोनट पर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि ग्रिल के लिए जगह बन सके और अल्फा ऑप्शनल में ADAS सेंसर और 360-डिग्री कैमरा के लिए भी जगह मिल सके।

सिग्मा वैरिएंट में ग्रिल पर क्रोम फिनिश नहीं मिलती, जो आपको हाई वैरिएंट्स में मिलती है। सिग्मा में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स होते हैं और इसमें फॉग लैंप्स नहीं होते, जबकि अल्फा ऑप्शनल में LED DRLs के साथ फुल LED हेडलैंप्स और नए डिजाइन किए गए बम्पर में लगे नए रेक्टेंगुलर LED फॉग लैंप्स मिलते हैं।

साइड

सिग्मा में व्हील कवर के साथ 15-इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जबकि टॉप-स्पेक ट्रिम में 16-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसमें काले डोर हैंडल और काले कवर वाले मैन्युअली एडजस्टेबल ORVMs भी मिलते हैं।

अल्फा ऑप्शनल में बॉडी-कलर ORVMs, ORVM-माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स और ज्यादा आकर्षक लुक के लिए क्रोम टच मिलते हैं।

बैक

दोनों वेरिएंट्स में LED टेल लैंप्स का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहां अंतर फ्रंट के हिस्से की तुलना में कम है।

दोनों वैरिएंट्स में रूफ-माउंटेड स्पॉइलर के साथ शार्क फिन एंटीना मिलता है। हालांकि, टॉप-स्पेक वैरिएंट में टेलगेट के चारों ओर क्रोम गार्निश मिलता है।

कलर ऑप्शंस

सिग्मा सिर्फ स्प्लेंडिड सिल्वर, नेक्सा ब्लू, ग्रैंड्योर ग्रे और आर्कटिक व्हाइट रंगों में उपलब्ध है। टॉप-स्पेक वैरिएंट होने के नाते, अल्फा ऑप्शनल में बेस ट्रिम के मुकाबले तीन अतिरिक्त शेड्स मिलते हैं – ओपुलेंट रेड, ब्लूइश ब्लैक और नया एनिंगमैटिक टील ग्रीन। ये तीनों कलर ऑप्शंस बेस वेरिएंट में उपलब्ध नहीं हैं।

नया एनिंगमैटिक टील ग्रीन रंग बलेनो के कलर पैलेट में एक अच्छा एडिशन है और कार के प्रीमियम लुक को और बेहतर बनाता है।

Baleno Facelift बेस Vs टॉप: इंटीरियर

बेस वेरिएंट का केबिन शानदार के बजाय काम का (फंक्शनल) लगता है। अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट से ही आपको डुअल-टोन थीम मिलती है। सिग्मा ट्रिम में डुअल-टोन ब्लू और ग्रे थीम, डैशबोर्ड पर एल्युमीनियम इंसर्ट्स, छोटे MID के साथ एनालॉग स्पीडोमीटर, फैब्रिक सीट्स और मैनुअल IRVM मिलते हैं। जहां इंफोटेनमेंट यूनिट होनी चाहिए, वहां एक खाली पैनल होता है, क्योंकि टचस्क्रीन डेल्टा वैरिएंट और उससे ऊपर के वैरिएंट्स में ही मिलती है।

‘अल्फा ऑप्शनल’ का लेआउट तो वैसा ही है, लेकिन इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन, रंगीन मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले और लेदरेट सीटें दी गई हैं, जिससे केबिन काफी प्रीमियम लगता है। दोनों वेरिएंट में सभी पांच यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। हाई वेरिएंट में लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और आगे बैठने वालों के लिए सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है।

किसी भी वैरिएंट में सनरूफ या पीछे का सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, जो बलेनो फेसलिफ्ट रेंज में कमी है। अच्छी बात यह है कि AC बटन के लिए आपको बढ़िया फिजिकल कंट्रोल मिलते हैं।

फीचर्स

सिग्मा के फीचर्स काफी बेसिक हैं। ड्राइवर-साइड ऑटो अप/डाउन और एंटी-पिंच के साथ चारों पावर विंडो, मैनुअल एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल और कीलेस एंट्री। इसमें कई चीजें नहीं मिलतीं, खासकर इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके लिए आपको बाद में अलग से खर्च करना पड़ सकता है। इसमें स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल और स्पीकर भी नहीं मिलते हैं।

इसके मुकाबले, Alpha Optional में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जैसे वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ 9-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर (4 स्पीकर + 2 ट्वीटर) वाला Clarion ऑडियो सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, पुश-बटन स्टार्ट, कूल्ड वायरलेस फोन चार्जर, हवादार फ्रंट सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM और ऑटो-फोल्डिंग ORVMs।

सेफ्टी

बेस Sigma वेरिएंट में भी सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया गया है। इसमें 6 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, सभी यात्रियों के लिए रिमाइंडर के साथ थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं।

Alpha Optional में Baleno का पहला लेवल 2 ADAS सुइट भी मिलता है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट, लेन-डिपार्चर वॉर्निंग, फॉरवर्ड-कोलिजन वॉर्निंग और हाई-बीम असिस्ट के साथ ऑटोमैटिक हेडलैम्प्स शामिल हैं। इसमें टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है।

पावरट्रेन

दोनों वेरिएंट्स में एक ही नया इंजन इस्तेमाल किया गया है, बस ट्रांसमिशन का अंतर है। Sigma सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल के साथ आता है, जबकि Alpha Optional में 5-स्पीड AMT का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे काफी आसानी रहती है। स्पेसिफिकेशन्स इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 83 पीएस टॉर्क 112 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड MT/5-स्पीड AMT

MT – मैनुअल ट्रांसमिशन / AMT – ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

Baleno फेसलिफ्ट में जो नया इंजन दिया गया है, उससे इसकी फ्यूल इकॉनमी और शहर में गाड़ी चलाने की क्षमता बेहतर हुई है। हालांकि, इसकी एक कमी यह है कि पुराने इंजन के मुकाबले हाईवे पर आसानी से ओवरटेक करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। पुराना इंजन ज्यादा तेजी से रेव (rev) होता था और उसमें थोड़ी ज्यादा पावर थी।

मार्केट में राइवल्स

इस सेगमेंट में दूसरे विकल्पों में Hyundai i20, Tata Altroz ​​और Toyota Glanza शामिल हैं। इसी कीमत वाली माइक्रो SUV में Tata Punch, Hyundai Exter और Maruti Fronx शामिल हैं।