Auto driver Harish’s honesty : ऑटो ड्राइवर हरीश की ईमानदारी 18 घंटे बाद अध्यक्ष अनिल कुमार ने बैग ढूंढ कर सवारी के घर पहुंचाया

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। ऑटो यूनियन के ऑटो ड्राइवर अपनी ईमानदारी से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं सवारी का सामान वापस करने में और इसी ईमानदारी की वजह से चंडीगढ़ ऑटो यूनियन के कई ऑटो ड्राइवर को चंडीगढ़ पुलिस ने भी कई बार सराहनीय पुरस्कार दिया है खासकर बात करें चंडीगढ़ ऑटो अध्यक्ष अनिल कुमार की जिन्होंने अपने साथ ईमानदार ऑटो वालों को जोड रखा है। ऑटो वाले की छवि को सुधारने में एम भूमिका निभाई है यह बात अलग है कि कुछ गलत ऑटो वाले चंडीगढ़ ट्राई सिटी में है जिनकी वजह से सही ऑटो वालों का नाम बदनाम होता है ऑट हरीश नामक ऑटो ड्राइवर कल शाम 4 बजे सेक्टर 17 चंडीगढ़ से हाउसिंग बोर्ड सवारी को छोड़ा था गलती से सवारी का बैग ऑटो में रह गया था और रात लगभग 9:बजे सवारी ने ऑटो यूनियन प्रधान का नंबर ढूंढ संपर्क कर बताया कि गलती से उनका एक बैग किसी ऑटो में रह गया है।

बैग में बहुत ही ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट है हमारा बैग नहीं मिल रहा ऑटो यूनियन अध्यक्ष ने कहा चिंता मत करो यदि हमारी यूनियन के ऑटो में अपने सफ़र कर है तो जरूर मिल जाएगा सुबह करीब 11बजे हरीश नामक व्यक्ति ने फोन कर बताया कि सर मेरे ऑटो में एक बैग है और इसमें सवारी का एड्रेस था मोबाइल नंबर था मैंने फोन कर बता दिया कि बैग आपका मेरे पास है। सवारी ने कहा कि धन्य हो भाई जो आज के टाइम में भी इस प्रकार के ऑटो ड्राइवर है मैंने रात प्रधान जी को भी बताया था हरीश नमक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि प्रधान जी का फोन मेरे पास आ गया है मैं यह बैग प्रधान जी को दे रहा हूं आप इन से ले लेना मेरे पास सवारी और है जिसे मुझे छोड़ने जाना है प्रधान ने सवारी के घर जाकर सवारी का बैग वापस किया सवारी ने धन्यवाद करते हुए ऑटो यूनियन प्रधान को शुक्रिया कहा।

