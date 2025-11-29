Australia’s PM Wedding, (आज समाज), कैनबरा : ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने शनिवार को अपनी साथी जोडी हेडन से शादी की है, हालांकि अल्बनीज के बीते साल ही शादी रचाने की चर्चा थी, लेकिन चुनाव के चलते इसे शादी को टाला जाता रहा। बता दें कि 62 साल के अल्बनीज की यह दूसरी शादी है। एंथनी अल्बानीज पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम बन गए हैं। अल्बानीज ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा ‘विवाहित’।

अल्बनीज ने पिछले साल वैलेंटाइन्स डे पर हेडन को प्रपोज किया था

बता दें कि 62 साल के अल्बानीज कैनबरा के अपने आधिकारिक आवास द लॉज के एक निजी उद्यान में आयोजित एक समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। उनकी जीवनसाथी हेडन वित्त सेवा प्रोफेशनल हैं। बताया जा रहा है कि अल्बनीज ने पिछले साल वैलेंटाइन्स डे पर हेडन को प्रपोज किया था, जिसके बाद से ही दोनों की शादी की चर्चा चल रही थी, जानकारी मुताबिक अल्बानीज ने साल 2019 में अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और जिनका एक बेटा नाथन है।

संयुक्त बयान में नवविहाहित जोड़े ने खुशी जाहिर की

अल्बानीज ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा “विवाहित”, इसके साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें पीएम बो-टाई पहने अपनी दुल्हन का हाथ पकड़े दिखाई दे रहे हैं। हेडन ने एक लंबी सफेद ड्रेस पहन रखी थी और पूरे समारोह के दौरान मुस्कुराती रहीं। एक संयुक्त बयान में नवविहाहित जोड़े ने खुशी जाहिर की और कहा कि वे “अपने परिवार और करीबी दोस्तों के सामने, अपने प्यार और भविष्य की जिंदगी साथ बिताने की प्रतिबद्धता को साझा करके बेहद खुश हैं।” अब कपल दो हफ्ते के हनीमून पर जाएगा।

