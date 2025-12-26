Aus vs Eng 4th Test Live : मेलबर्न टेस्ट मैच में 152 रन पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी

इंग्लैंड की तरफ से तेज गेंदबाज जोश टंग ने 45 रन देकर लिए पांच विकेट

Aus vs Eng 4th Test Live (आज समाज), खेल डेस्क : ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैच की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच आज सुबह मेलबर्न में शुरू हुआ। इस टेस्ट मैच हरी-भरी और उछाल वाली पिच का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टॉक ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने अपने कप्तान का फैसला सही साबित करते हुए सीरीज में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। जिससे ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी पहले दिन के दूसरे सत्र में मात्र 45.2 ओवर में 152 रन पर ढेर हो गई।

इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन

चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने पिच पर मौजूद नमी और उछाल का फायदा उठाते हुए शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड इस मैच में तेज गेंदबाज जोर्फा आॅर्चर के बिना उतरी थी लेकिन तेज गेंदबाज जोश टंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 11.2 ओवर में मात्र 45 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के पांच बल्लेबाजों को पैवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दूसरे तेज गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की और नियमित अंतराल पर आॅस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को आउट किया।

ऑस्ट्रेलिया के पास है 3-0 से अजेय बढ़त

ज्ञात रहे कि यह एशेज सीरीज जोकि ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है में ऑस्ट्रेलिया पहले तीन मैच जीतकर 3-0 से अजेय बढ़त हासिल कर चुका है। इसके साथ ही लगातार दूसरी बार एशेज ट्रॉफी उसके पास रहेगी। पहले तीन टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड की टीम कमजोर और बेबस नजर आई थी। अब यह देखना होगा की चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड कैसे वापसी करता है।

डब्ल्यूटीसी में नंबर एक पर ऑस्ट्रेलिया

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका में भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम है। दूसरी ओर, इंग्लैंड की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। उसने आठ टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें से केवल दो में जीत और पांच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वर्तमान में इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में नंबर सात पर बना हुआ है। शीर्ष पांच में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के अलावा श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें शामिल हैं।