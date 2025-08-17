AUS vs SA T 20 Series : रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया दो विकेट से विजयी

ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर संकट मोचक बने ग्लेन मैक्स्वेल, ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती सीरीज

AUS vs SA T 20 Series (आज समाज), खेल डेस्क : ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम टी-20 मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को दो विकेट से मात्र देकर तीन मैच की टी-20 सीरीज पर कब्जा कर लिया। दोनों टीमों के बीच खेला गया सीरीज का तीसरा मैच बेहद रोमांचक रहा और कई बार उतार-चढ़ाव देखे गए। मैच का पलड़ा कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी दक्षिण अफ्रीका की तरफ झुका। लेकिन अंत में जीत ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की। दोनों टीमों ने एक जैसा प्रदर्शन किया लेकिन ऑस्ट्रेलिया के धाड़क बैटर ग्लेन मैक्सवेल की पारी निर्णायक साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी-20 में 2 विकेट से जिता दिया। इसी के साथ होम टीम ने साउथ अफ्रीका को सीरीज भी 2-1 से हरा दी।

साउथ अफ्रीका ने दी दिया यह टारगेट

साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट खोकर 172 रन बनाए। डेवाल्ड ब्रेविस ने फिफ्टी लगाई। गेंदबाजी में कॉर्बिन बॉश ने 3 विकेट लिए। कगिसो रबाडा और क्वेना मफाका को 2-2 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया ने 20वें ओवर में 8 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। मैक्सवेल ने 62 और मार्श ने 54 रन बनाए। गेंदबाजी में जोश हेजलवुड और एडम जम्पा ने 2-2 विकेट लिए। ग्लेन मैक्सवेल प्लेयर आॅफ द मैच रहे। वहीं टिम डेविड को प्लेयर आॅफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला।

अफ्रीकी गेंदबाजों ने तीन बार की वापसी

19वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने 2 विकेट झटक लिए। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने बेन ड्वारशस और चौथी गेंद पर नाथन एलिस को पवेलियन भेज दिया। ड्वारशस ने 1 रन बनाया, एलिस खाता भी नहीं खोल सके। 14वें ओवर में आॅस्ट्रेलिया ने 2 विकेट गंवा दिए। ओवर की पहली बॉल कगिसो रबाडा ने लेग स्टंप पर फुलर लेंथ फेंकी। टिम डेविड डिफेंस करने गए, लेकिन रबाडा के हाथों ही कैच हो गए।

डेविड ने 9 गेंद पर 17 रन बनाए। ओवर की पांचवीं बॉल फिर रबाडा ने गुड लेंथ पर फेंकी, आरोन हार्डी चिप करने गए, लेकिन लॉन्ग आॅन पर कैच हो गए। वे 1 ही रन बना सके। 11वें ओवर में क्वेना मफाका ने 2 विकेट लिए। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मिचेल मार्श को कैच कराया। फिर पांचवीं गेंद पर कैमरन ग्रीन को भी कैच ही करा दिया। मार्श ने 54 और ग्रीन ने 9 रन बनाए।