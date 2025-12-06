Aus vs Eng 2nd Test Live : ब्रिसबेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने ली बढ़त

दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर मेजबान टीम ने छह विकेट खोकर बनाए 378 रन, इंग्लैंड से 44 रन आगे

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्तमान एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इंग्लैंड की पहली पारी 334 रन पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल समाप्त होने के समय छह विकेट खोकर 378 रन बना लिए हैं। इस तरह से मेजबान टीम ने मेहमान टीम पर 44 रन की अहम बढ़त हासिल कर ली है जबकि उसके चार खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुकी थी बल्लेबाजी

इससे पहले ब्रिसबेन के गाबा मैदान में दिन रात्रि के मैच में जोकि गुलाबी गेंद के साथ खेला जाना था में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टॉक ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। हालांकि इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके दो बल्लेबाज पांच रन पर पैविलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद सलामी बल्लेबाज जेक क्रॉली और जो रूट के बीच शतकीय साझेदारी हुई जिससे इंग्लैंड की टीम को संभलने का मौका मिला और उसने पहली पारी में 334 रन बनाए। हालांकि इस दौरान जो रूट एक छोर पर डटे रहे और अंत तक 138 रन बनाकर नाबाद लौटे।

ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाजों ने दिया उपयोगी योगदान

ट्रेविस हेड और जेक वेदरएल्ड ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में अच्छी शुरूआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी हुई, जिसे ब्रायडन कार्स ने तोड़ा। उन्होंने हेड को एटकिंसन के हाथों कैच कराया। वह 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस दौरान वेदरएल्ड ने अपना पहला लगाया। वह 78 गेंदों में 12 चौके और एक छक्के की मदद से 72 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, मार्नस लाबुशेन ने भी अर्धशतकीय पारी खेली और 65 रन बनाकर लौटे।

स्मिथ और ग्रीन में हुई 95 रन की साझेदारी

इसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ ने कैमरन ग्रीन के साथ चौथे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी निभाई। ग्रीन 45 रन बनाकर आउट हुए। ब्रायडन कार्स ने उन्हें आउट किया। वहीं, स्मिथ भी 85 गेंद में पांच चौके और दो छक्कों की मदद से 61 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जोश इंग्लिस 23 रन बना सके। कैरी और नेसेर के बीच अब तक सातवें विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी हो चुकी है। इंग्लैंड की ओर से कार्स ने अब तक तीन विकेट लिए हैं, जबकि कप्तान स्टोक्स को दो विकेट मिले हैं। आर्चर ने एक विकेट लिया है।