2nd Test Aus vs Eng : एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की आसान जीत

पांच टेस्ट मैच की सीरीज में मेजबान टीम 2-0 से आगे

2nd Test Aus vs Eng (आज समाज), खेल डेस्क : ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर खेली जा रही पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच भी मेजबान टीम ने जीत लिया है। ब्रिसबेन के गाबा मैदान में गुलाबी गेंद के साथ खेले गए दिन रात्रि के इस मैच में मेजबान टीम का पूरी तरह से दबदबा रहा और इंग्लैंड की टीम कभी भी मैच में पकड़ बनाती दिखाई नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जहां इस टेस्ट मैच में सभी बल्लेबाजों ने उपयोगी योगदान दिया वहीं गेंदबाजों में मिचेल स्टार्क और माइकल नेसर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को दोनों पारियों में सस्ते में आउट कर दिया।

दूसरी पारी में 241 रन सिमटी ऑस्ट्रेलिया टीम

मिचेल स्टार्क और माइकल नेसर के शानदार प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में आठ विकेट से हराया। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 241 रन बनाए और 64 रनों की बढ़त हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन दूसरी पारी में दो विकेट पर 69 रन बनाकर जीत दर्ज की। आॅस्ट्रेलिया ने इस तरह पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है।

ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 511 रन बनाए

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए डे-नाइट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहली पारी में 334 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 511 रन बनाकर 177 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरी पारी में इंग्लैंड की बल्लेबाजी खराब रही और एक समय लगा कि टीम को पारी से हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चौथे दिन कप्तान बेन स्टोक्स और विल जैक्स ने पारी को संभाला।

स्टोक्स ने अर्धशतक लगाया जिससे इंग्लैंड की टीम मामूली बढ़त हासिल करने में सफल रही। ऑस्ट्रेलिया को 69 रनों का लक्ष्य हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले पर्थ टेस्ट में भी जीत दर्ज की थी। दोनों टीमों के बीच अब सीरीज का तीसरा मैच एडिलेड में 17 दिसंबर से खेला जाएगा। स्टार्क ने कुल आठ विकेट झटके जिसमें पहली पारी में छह विकेट लेना शामिल है।

