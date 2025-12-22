Ashes Test Series : एशेज में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत कायम

मेजबान टीम ने पांच टेस्ट की सीरीज में इंग्लैंड पर 3-0 से अजेय बढ़त बनाई

Ashes Test Series (आज समाज), खेल डेस्क : ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एशेज टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी बादशाहत कायम रखते हुए इंगलैंड पर तीन शून्य से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। पांच टेस्ट मैच की सीरीज के दो मैच शेष बचे हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस जबरदस्त फार्म से गुजर रही है उसे देखते हुए लगता है कि टीम पांच शून्य से यह सीरीज जीत सकती है। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिव की अंक तालिका में अब आॅस्ट्रेलिया छह टेस्ट मैच में छह जीत के साथ टॉप पर है।

तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड 82 रन से हारा

पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 82 रनों से हराकर 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने तीसरे टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन एडिलेड में इंग्लैंड के आखिरी चार विकेटों में से तीन विकेट झटककर उनकी वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने एशेज ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी। साथ ही, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की अंक तालिका में भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम है।

दूसरी ओर, इंग्लैंड की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। उसने आठ टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें से केवल दो में जीत और पांच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वर्तमान में इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में नंबर सात पर बना हुआ है। शीर्ष पांच में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के अलावा श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें शामिल हैं।

टीम इंडिया नंबर छह पर पहुंची

वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में क्लीन स्वीप होने का नुकसान भारतीय टीम को पहुंचा है। टीम इंडिया अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर सात पर पहुंच चुकी है और उसका तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना अब नामुमकिन हो चुका है। टीम के खाते में 52 अंक हैं और 48.15 का अंक प्रतिशत है।

