रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन में पत्रक बांटकर स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जागरूक करेंगे

Haryana News, (आज समाज), पानीपत : शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 को हरियाणा के सभी जिलों के रेलवे स्टेशनों पर आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान का आयोजन किया जा रहा है। सभी जिलों वहां से स्थानीय नेता अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहा यह अभियान पानीपत रेलवे स्टेशन पर 28 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित किया जाएगा।

सभी “मेक इन इंडिया” पहल से जुड़े

रेलवे स्टेशनों पर “आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान” भारतीय रेलवे द्वारा आत्मनिर्भर भारत और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों को संदर्भित करता है। इसमें स्टेशनों का आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाओं में सुधार, सुरक्षा और स्वच्छता बढ़ाना शामिल है, जो सभी “मेक इन इंडिया” पहल से जुड़े हैं। इसका उद्देश्य यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना और रेलवे को आधुनिक बनाना है।

कैबिनेट मंत्री महीपाल ढांडा मुख्य अतिथि होंगे

यह जानकारी देते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के जिला संयोजक नवीन भाटिया ने बताया कि इस विशेष अवसर पर हरियाणा कैबिनेट मंत्री महीपाल ढांडा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि विशिष्ठ अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री डॉ अर्चना गुप्ता, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज तथा जिला भाजपा अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट मौजूद रहेंगे।

यात्रियों को ट्रेन में पत्रक बांटकर स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जागरूक करेंगे

उन्होंने बताया कि जिला भाजपा अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट इस अभियान के तहत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन में पत्रक बांटकर स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत पानीपत जिले में रेलवे स्टेशन पर तथा सभी ट्रेनों में स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि यदि भारत को वर्ष 2047 से पूर्व विकसित राष्ट्र बनाना है तो स्वदेशी अभियान को सफल बनाना होगा।

भारत की आत्मनिर्भरता को गति मिलेगी

इन सभी पहलों के जरिये मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देश के भीतर ही आधुनिक तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग हो। आर्थिक विकास: आधुनिकीकरण से यातायात की गति बढ़ेगी, जो दूध, मछली, फल, और सब्जियां जैसे उत्पादों को बाजार तक तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा, और उद्योगों की लागत को कम करेगा।आत्मनिर्भरता: रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार और आधुनिकीकरण से भारत की आत्मनिर्भरता को गति मिलेगी।

