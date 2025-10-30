ATM Cash Withdrawal Limit : ATM और बैंक ब्रांच से कैश निकालने की क्या है लिमिट ,आइये जाने

ATM Cash Withdrawal Limit(आज समाज) : डिजिटल ज़माने में, कैश का इस्तेमाल पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। UPI पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है। हालांकि ज़्यादातर लोग मोबाइल से पेमेंट करते हैं, लेकिन छोटे शहरों और गांवों में कैश ट्रांजैक्शन अभी भी आम हैं। जब अचानक कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो सवाल उठता है: एक बैंक अकाउंट से हर महीने कितने फ्री विड्रॉल किए जा सकते हैं, और उसके बाद क्या चार्ज लगते हैं?

तीन फ्री विड्रॉल

RBI ने बैंकों को अपने कस्टमर्स के लिए ATM और बैंक ब्रांच से कैश निकालने की लिमिट खुद तय करने का अधिकार दिया है। इसलिए, हर बैंक की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट अलग-अलग होती है। कुछ बैंक तीन तक फ्री विड्रॉल की इजाज़त देते हैं, जबकि कुछ पांच तक देते हैं। उसके बाद, हर विड्रॉल पर चार्ज लगता है। इन बैंकों की यही लिमिट है।

अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, या बैंक ऑफ़ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंक में है, तो आप आमतौर पर 3 से 5 बार मुफ्त में कैश निकाल सकते हैं। यह लिमिट ATM और बैंक ब्रांच दोनों पर लागू होती है। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद, हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पर आपको 10 से 20 रुपये की फीस लग सकती है।

प्राइवेट बैंकों नियम

HDFC, ICICI, और Axis Bank जैसे प्राइवेट बैंक अपने कस्टमर्स को पांच तक फ्री कैश विड्रॉल की सुविधा देते हैं। हालांकि, अगर आप अपने ही बैंक के ATM से कैश निकालते हैं, तो लिमिट ज़्यादा होती है। दूसरे बैंक के ATM से कैश निकालने पर लिमिट जल्दी खत्म हो जाएगी और ज़्यादा चार्ज लग सकते हैं।

नियम शहर और गांवों के हिसाब से भी अलग-अलग

बैंक के नियम शहर और गांवों के हिसाब से भी अलग-अलग होते हैं। मेट्रो शहरों में फ्री ATM विड्रॉल की लिमिट कम होती है, जबकि गांवों में यह ज़्यादा होती है।

