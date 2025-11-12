ATM Card Activation : एटीएम कार्ड एक्टिवेशन प्रक्रिया बेहद आसान , घर बैठे मिलेगी सुविधाएं

ATM Card Activation (आज समाज) : बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ, पैसे निकालने की प्रक्रिया आसान हो गई है। खाता खुलते ही एटीएम कार्ड मिल जाते हैं। अब किसी को भी पैसे निकालने के लिए बैंकों में लाइन में नहीं लगना पड़ता। पैसे एटीएम या जन सेवा केंद्रों से निकाले जा सकते हैं।

खाता खोलने के बाद, एटीएम कार्ड प्राप्त करना अक्सर मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि क्या वे तुरंत पैसे निकाल सकते हैं। पहला कदम एटीएम कार्ड एक्टिवेट करना है। इससे एटीएम एक्टिवेट करने की परेशानी खत्म हो जाती है। यानी आप इसे घर बैठे आराम से एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्टिवेशन प्रक्रिया भी काफी सरल है, जिससे परेशानी दूर हो जाती है।

खाताधारकों को कई तरह की सुविधाओं का लाभ

एक एक्टिवेटेड एटीएम कार्ड खाताधारकों को कई तरह की सुविधाओं का लाभ देता है, जिनमें नकद निकासी, दुकानों पर कार्ड स्वाइप करना और ऑनलाइन भुगतान शामिल हैं। एटीएम कार्ड से किया गया कोई भी लेनदेन आपके खाते से कट जाता है। अगर आप पहली बार अपना एटीएम कार्ड बनवा रहे हैं, तो आप इसे ऑनलाइन एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेशन प्रक्रिया काफी सरल है। आप इसके बारे में नीचे और जान सकते हैं।

वेबसाइट या मोबाइल ऐप का कर सकते है इस्तेमाल

आपको यह जानकर खुशी होगी कि ज़्यादातर बैंक एटीएम पर पिन सेट करके अपने कार्ड को एक्टिवेट करने की सुविधा देते हैं। यानी आप बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ज़रिए आसानी से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपका बैंक ऑनलाइन एक्टिवेशन की सुविधा देता है, तो आपको कुछ चरणों का पालन करना होगा।

प्रक्रिया जानें

सबसे पहले, डेबिट/एटीएम कार्ड सेक्शन में जाएँ।

फिर “नया कार्ड एक्टिवेट करें” विकल्प देखें और उस पर क्लिक करें।

इसके बाद, ज़रूरी जानकारी भरें।

फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी या कोड डालें।

फिर एक नया एटीएम पिन सेट करें।

इसके बाद, आपका एटीएम कार्ड कुछ ही मिनटों में एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी 3D सिक्योर पिन ज़रूरी है।

आपकी जानकारी के लिए, एटीएम पिन केवल ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ही पर्याप्त है, जैसे एटीएम से पैसे निकालना या दुकानों पर पेटीएम/स्वाइप ट्रांजेक्शन। अगर आप इंटरनेट पर खरीदारी या ऑनलाइन बिल भुगतान करने की योजना बना रहे हैं, तो 3D सिक्योर पिन सेट करना ज़रूरी है। आप बैंक की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से अपने कार्ड का विवरण दर्ज करके एक नया 3D पिन बना सकते हैं।

यह भी पढ़े : Bank Hidden Charges : आइये जानते है कुछ ज़रूरी शुल्क जो काटते है हर साल आपके खाते से पैसा