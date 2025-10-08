Atal Pension Yojana Update : अटल पेंशन योजना फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव , देखे पूर्ण जानकारी

Atal Pension Yojana Update(आज समाज) : 1 अक्टूबर, 2025 से APY के लिए केवल नए पंजीकरण फॉर्म ही स्वीकार किए जा रहे है। इस योजना को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए, सरकार ने फॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत FATCA/CRS घोषणा भरना अनिवार्य कर दिया गया है।

अगर आप असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं और 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 की गारंटीकृत मासिक पेंशन चाहते हैं, तो यहाँ बताया गया है कि नया APY फॉर्म कैसे भरें और अपनी भविष्य की पेंशन सुरक्षित रखने के लिए किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें।

वृद्धावस्था में दी जाती है वित्तीय सुरक्षा

अटल पेंशन योजना (APY) एक शक्तिशाली सरकारी योजना है जिसे विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना में आपका योगदान 60 वर्ष की आयु के बाद आपको मिलने वाली पेंशन निर्धारित करता है।

APY में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड

भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।

आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आपका बैंक या डाकघर में बचत खाता होना चाहिए।

1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद आप आयकरदाता नहीं होने चाहिए।

APY अपडेट सीधे प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के दौरान अपना आधार और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है।

नए फॉर्म में FATCA/CRS घोषणा शामिल

इस योजना के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (प्रोटियन) के नए नियमों के अनुसार, सरकार ने पंजीकरण फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पुराने फॉर्म का अब किसी भी परिस्थिति में उपयोग नहीं किया जाएगा।

नए फॉर्म में अब FATCA/CRS घोषणा शामिल है, जो अनिवार्य है। यह घोषणा सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति विदेशी नागरिक या कर निवासी नहीं है। चूँकि केवल भारतीय निवासी ही डाकघर के माध्यम से APY में शामिल हो सकते हैं, इसलिए यह सत्यापन आवश्यक है। इस नवीनतम बदलाव ने पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बना दिया है, जिससे भविष्य में त्रुटियों और देरी की संभावना कम हो गई है।

ध्यान से भरे नया फॉर्म

APY में शामिल होने के लिए, आपको नया फॉर्म बिना किसी गलती के भरना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि गलत जानकारी देने पर आपका खाता रद्द हो सकता है। सबसे पहले, अपने नज़दीकी डाकघर या बैंक शाखा से नया APY फॉर्म प्राप्त करें। फॉर्म में अपना पूरा नाम, आयु, आधार संख्या और मोबाइल नंबर सही-सही दर्ज करें।

FATCA/CRS घोषणा को ध्यान से पढ़ें और आवश्यक जानकारी सही-सही भरें। खाता संख्या सहित अपने बैंक या डाकघर खाते का विवरण सही-सही दर्ज करें।

फॉर्म जमा करने से पहले, दर्ज की गई सभी जानकारी की दोबारा जाँच कर लें ताकि कोई गलती न हो। फॉर्म जमा करने के बाद रसीद अवश्य प्राप्त करें। अपना मोबाइल नंबर और आधार हमेशा अपडेट रखें ताकि आपको APY की सूचनाएँ सीधे प्राप्त हो सकें।

पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार का यह ठोस कदम ज़रूरी था। यह नया नियम यह सुनिश्चित करेगा कि 60 वर्ष की आयु के बाद केवल योग्य लाभार्थी को ही अपनी गारंटीकृत पेंशन का पूरा लाभ मिले।

यह भी पढ़े : Post Office Scheme : पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम मे करे निवेश और पाएं बेहतरीन रिटर्न