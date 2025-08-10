Atal Pension Yojana Update : 60 साल की उम्र के बाद हर महीने पाएँ 5,000 रुपये मासिक पेंशन

Atal Pension Yojana Update (आज समाज) : अटल पेंशन योजना (APY) 2025: सरकार कई योजनाएँ चला रही है और इनके माध्यम से आम लोगों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को सीधे

आर्थिक मदद देती है। इसके अलावा, सरकार इस योजना के माध्यम से सब्सिडी आदि का लाभ भी प्रदान करती है। इसी तरह, सरकार अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana-APY) नाम से एक योजना चला रही है। इस योजना के तहत आम लोगों को पेंशन का लाभ दिया जाता है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में सब कुछ।

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन दी जाती है। वैसे, आपको इस योजना के लिए आवेदन करना होगा और हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होगी।

हर महीने 210 रुपये करने होंगे जमा

कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इस योजना में आवेदन करने के बाद, आपको हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होगी। अगर आप 60 साल की उम्र के बाद इस योजना से जुड़ते हैं, तो आपको हर महीने 210 रुपये जमा करने होंगे और 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना में कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा।

अटल पेंशन योजना के लाभ

अटल पेंशन के तहत, आम लोगों को हर महीने पेंशन का लाभ मिलता है। यह लाभ 60 साल की उम्र के बाद मिलता है। आपको हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। आवेदन करते समय, आपको उस योजना का चयन करना होगा जिसके अनुसार आप पेंशन चाहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 या 5,000 रुपये की मासिक पेंशन योजना।

अटल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको बैंक जाना होगा।

यहाँ जाकर आपको केवाईसी करानी होगी और पेंशन योजना चुननी होगी।

इसके बाद, योजना बैंक से जुड़ जाएगी और आपका प्रीमियम हर महीने कट जाएगा।

इस तरह, आपको योजना का लाभ मिलता रहेगा।

