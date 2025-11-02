Atal Pension Update : बुढ़ापे में इनकम का पक्का ज़रिया , जाने कौन उठा सकता है स्कीम का फायदा

Atal Pension Update(आज समाज) : आज की तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी में हर कोई अपने और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। इनकम के साथ-साथ बचत और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी होते जा रहे हैं, लेकिन बढ़ते खर्चों के कारण रेगुलर बचत करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम बहुत मदद करती हैं। ऐसी ही एक ज़रूरी स्कीम है अटल पेंशन योजना, जो केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए चलाती है। यह स्कीम बुढ़ापे में इनकम का एक पक्का ज़रिया देने के मकसद से शुरू की गई थी।

हर महीने एक तय पेंशन

अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पेंशन स्कीम है। इस स्कीम के तहत, सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने एक तय पेंशन दी जाती है। पेंशन की रकम हर महीने ₹1,000 से ₹5,000 तक होती है। इस स्कीम का मकसद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले मज़दूरों और बुढ़ापे में इनकम का एक पक्का ज़रिया चाहने वालों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है।

इनकम टैक्स देने वाले इस स्कीम में नहीं हो सकते शामिल

इस स्कीम में सिर्फ़ भारतीय नागरिक ही शामिल हो सकते हैं। अप्लाई करने वाले की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स देने वाले इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते। अगर आप टैक्स देते हैं, तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इस स्कीम का मुख्य मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जिनके पास कोई फॉर्मल रिटायरमेंट प्लान नहीं है।

इन्वेस्टमेंट की रकम उम्र और चुने गए पेंशन प्लान पर निर्भर

अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। इन्वेस्टमेंट की रकम आपकी उम्र और चुने गए पेंशन प्लान पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में स्कीम में शामिल होता है और हर महीने 5,000 रुपये की अधिकतम पेंशन का ऑप्शन चुनता है, तो उसे हर महीने लगभग 210 रुपये का योगदान देना होगा। आप जितनी जल्दी स्कीम में शामिल होंगे, योगदान की रकम उतनी ही कम होगी।

स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें

स्कीम में शामिल होने के लिए, अप्लाई करने वाले को अपनी नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाना होगा। बैंक कर्मचारी KYC प्रोसेस पूरा करते हैं, और अकाउंट को स्कीम से लिंक कर दिया जाता है। इसके बाद अप्लाई करने वाला पेंशन की रकम चुनता है, और उसका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। स्कीम में शामिल होने के बाद, तय प्रीमियम हर महीने उसके बैंक अकाउंट से ऑटोमैटिकली कट जाता है।

फाइनेंशियल स्टेबिलिटी

भारत में ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ रिटायरमेंट के फायदे नहीं मिलते हैं। ऐसे में, अटल पेंशन योजना (APY) भविष्य में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक इज्ज़तदार ज़िंदगी के लिए एक मज़बूत ऑप्शन के तौर पर सामने आती है। यह स्कीम न सिर्फ पेंशन देती है, बल्कि ज़िंदगी भर फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी पक्का करती है।

