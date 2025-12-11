नाइट फूड स्ट्रीट में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसने के लिए 60 दुकानों का हो रहा निर्माण : अनिल विज

लगभग साढ़े 5 करोड़ रुपए की लागत से बन रही नाईट फूड स्ट्रीट का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में

Ambala News, (आज समाज), अंबाला : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में बनाई जा रही नाइट फूड स्ट्रीट मार्केट में दुकानें लेने के लिए देश के अलग-अलग शहरों की फर्मों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। दुकानें अलॉट करने के लिए नगर परिषद द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत आवेदन मांगे थे और अब तक 16 आवेदन नगर परिषद, अम्बाला सदर में प्राप्त हो चुके हैं। विज ने बताया कि नाइट फूड स्ट्रीट में सभी दुकानें अलॉट करने के लिए नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जल्द यह दुकानें अलॉट होगी।

मार्केट खासकर खान-पान शौकीनों के लिए आकर्षण का केंद्र भी होगी

उन्होंने कहा कि नाइट फूड स्ट्रीट में लजीज व्यंजन लोगों को खाने-पीने के लिए मिलेंगें और खान-पान का शौक रखने वाले लोग इन व्यंजनों को पूरा लुत्फ अंबाला छावनी में ही उठा सकेंगें। उन्होंने कहा कि यह मार्केट निर्माण के अंतिम चरणों में है जोकि जल्द तैयार होगी। नाइट फूड स्ट्रीट बनने से जहां लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं लोगों के बीच यह मार्केट खासकर खान-पान शौकीनों के लिए आकर्षण का केंद्र भी होगी।

मार्केट वातानुकूलित होगी और यहां कुल 60 दुकानें बनाई गई

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह पूरी मार्केट वातानुकूलित होगी और यहां कुल 60 दुकानें बनाई गई है। नाइट फूड स्ट्रीट में लोगों के बैठने के लिए कॉमन स्पेस का भी निर्माण किया जा रहा है तथा वाहनों को खड़ा करने के लिए नाइट फूड स्ट्रीट के ठीक साथ पार्किंग सुविधा भी बनाई जा रही है। मार्केट की डेकोरेशन व ब्यूटीफिकेशन की जाएगी ताकि यहां आने वाले लोगों को अच्छा महसूस हो। यहां पर ग्रेनाइट पत्थर का फ्लोर एवं अन्य प्रावधान भी किए गए हैं।

साढ़े 5 करोड़ रुपए की लागत से दो चरणों में इसका निर्माण किया जा रहा

इसके अलावा, नाइट फूड स्ट्रीट में ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। दुकानों से निकलने वाले वेस्ट खाद्य पदार्थों एवं पानी को ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करने के बाद इस पानी को नाले में फेंका जाएगा। इससे नाले में भी गंदगी नहीं डलेगी। गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अंबाला छावनी के गांधी ग्राउंड के साथ नाइट फूड स्ट्रीट का निर्माण नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। लगभग साढ़े 5 करोड़ रुपए की लागत से दो चरणों में इसका निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है अब यहां दूसरे चरण का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है।

