JJP Julana Rally, (आज समाज), जींद : जननायक जनता पार्टी के 8 वें स्थापना दिवस पर जुलाना में आयोजित रैली में पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पार्टी संरक्षक अजय चौटाला के पहुंचे। रैली को सम्बोधित करते हुए पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2019 में बीजेपी से गठबंधन किया तो जनता के लिए किया था, जिससे विकास कार्य हो सके। साढ़े चार साल लोगों के लिए जनता के लिए दरवाज़े खुले रखे, लेकिन आज आपके लिए कोई नहीं है जो आपकी समस्या का हल कर सके। 2019 में गठबंधन नहीं करते तो आज बुजुर्ग और महिलाओं को क्या इतनी पेंशन मिलती क्या ?

उन्होंने आरोप लगाया कि एक षड्यंत्र के तहत जेजेपी के पीछे पड़कर हमें नुक्सान पहुँचाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड़्डा ने बीजेपी से सेटिंग कि थी ड्रॉइंगरूम में बैठकर, लेकिन हमने सड़कों पर संघर्ष किया। संघर्ष से ज्यादा ड्रॉइंगरूम की राजनीति भारी पड़ रही है, लेकिन हम संघर्ष कि राजनीति करने वाले है और हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। जींद कि इस जमीन से जो पार्टी शुरू हुई थी उस रूपरेखा ने ही साढ़े चार साल कि वो सत्ता में सेवा करने का मौका मिला था। आज प्रदेश में अपराध कि घटना लगातार बढ़ रही है लेकिन इसे सरकार इसे रोकने में नाकामयाब रही है। आज हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है और सुरक्षित नहीं है।

खिलाड़ियों की मौत पर भी दुष्यंत ने बीजेपी ने निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि मेडल तो हरियाणा लाए और खेल गुजरात में हो, आज सब कुछ गुजरात में जा रहा है। मेवात में हुई घटना जानबूझकर कराई गई थी, मैंने उस समय भी कहा था। हांसी, पंचकुला, नूह जैसी घटनाओं को अंजाम देना बीजेपी की पुरानी आदत है। मुख्यमंत्री खटर है 2047 तक 50 लाख रोजगार देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ अभी जो युवा है उन्हें ही नौकरी दे दो बड़ी मेहरबानी होगी।

वहीं रैली में मेहनत के बावजूद भीड़ उम्मीद के अनुसार नहीं जुट पाई। कार्यक्रम स्थल पर जोश और माहौल गर्माने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ग्राउंड में लगी लगभग 20-25 प्रतिशत कुर्सियां खाली नजर आईं। रैली को लेकर नेता जिस हिसाब से तैयारी कर रहे थे तो नेताओं ने इसे पार्टी की दिशा और भविष्य को तय करने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया था। मंच पर दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने अपने संबोधन में आगामी राजनीति, संगठनात्मक मजबूती और प्रदेश के हालात को लेकर जमकर बयान दिए।

