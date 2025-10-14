51 की उम्र में फिर छाई Malaika Arora! ‘Thamma’ के आइटम सॉन्ग ‘Poison Baby’ में दिखाया ऐसा जलवा कि फैंस बोले – आग लगा दी मलाइका ने!

Malaika Arora: बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा मलाइका अरोड़ा एक बार फिर वही कर रही हैं जिसमें वह माहिर हैं – मंच पर धूम मचाना! आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म ‘थम्मा’ के नए रिलीज़ हुए आइटम सॉन्ग “पॉइज़न बेबी” में मलाइका ने अपने कातिलाना डांस मूव्स और शानदार लुक्स से एक बार फिर प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

‘पॉइज़न बेबी’ में मलाइका का जादू

51 साल की उम्र में भी मलाइका ग्लैमर और फिटनेस को नई परिभाषा दे रही हैं – और उनका नया डांस नंबर इस बात को साबित करता है। वीडियो में, वह रश्मिका के साथ आत्मविश्वास, शालीनता और कामुकता से भरपूर, ऊर्जावान मूव्स करती नज़र आ रही हैं। प्रशंसक इसे उनका “सालों का सबसे हॉट परफॉर्मेंस” कह रहे हैं।

गाने का कैप्शन बिल्कुल सही मूड सेट करता है: “ज़हर आपकी रगों में दौड़ने से पहले, धड़कनों को हावी होने दें। पॉइज़न बेबी अभी रिलीज़!”

सचिन-जिगर द्वारा रचित और अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए इस गाने में जैस्मीन सैंडलस, सचिन-जिगर और दिव्या कुमार ने अपनी आवाज़ दी है। रिलीज़ होने के कुछ ही घंटों के भीतर, यह म्यूज़िक वीडियो YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा।

मलाइका का सदाबहार आकर्षण

“मुन्नी बदनाम हुई” और “अनारकली डिस्को चली” जैसे प्रतिष्ठित आइटम नंबरों के लिए जानी जाने वाली, मलाइका अरोड़ा अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस से दिलों पर राज करती रहती हैं। पॉइज़न बेबी से पहले, उन्हें आखिरी बार आयुष्मान की 2022 में आने वाली फिल्म एन एक्शन हीरो में “आप जैसा कोई” पर थिरकते हुए देखा गया था।

फिल्म ‘थम्मा’ के बारे में

थम्मा दिवाली के ठीक समय पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, फैजल मलिक और रचित सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं। रोमांटिक ट्विस्ट वाली हॉरर-कॉमेडी कही जाने वाली यह फिल्म दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक मनोरंजक त्यौहारी तोहफा है।