Munmun Dutta News: 38 की उम्र में बबीता जी का बड़ा फैसला! “मुझे मां नहीं बनना, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता”

Munmun Dutta News: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में बबीता जी के किरदार में नजर आने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने शादी नहीं की है। वह 38 साल की हैं और अविवाहित हैं। उनका नाम कई बार को-एक्टर राज अनादकट के साथ जुड़ा है लेकिन दोनों ने इसे सिरे से नकारा है और ऐसे दावे करने वालों को फटाकर भी लगाई है। अब एक्ट्रेस ने रणवीर अल्लहबादिया के पॉडकास्ट में शादी और बच्चे के बारे में खुलकर बात की है। बताया है कि उनके पति में क्या खूबियां होनी चाहिए।
मुनमुन दत्ता अपनी ग्लोनिंग स्किन का राज बताती हैं, जिसमें कहती हैं, ‘हमारी जेनेरेशन के लोग बहुत जवान दिखते हैं। मेरे ख्याल से हमारी एनर्जी ऐसी है। और हम अंदर से खुश हैं तो शायद इसलिए भी वो रिफ्लेक्ट होता है। और मैं शादीशुदा नहीं हूं। मेरे बच्चे नहीं हैं। इसलिए सारा ध्यान मैं अपने आप पर दे पाती हूं।
मुनमुन दत्ता को शादी करनी है?
जब मुनमुन से पूछा गया कि शादी करने है? तो एक्ट्रेस ने कहा, ‘मुझे अभी नहीं पता। मैं अभी ऐसे उसमें हूं कि करनी है, नहीं करनी है, मुझे नहीं पता। मुझे प्यार अच्छा लगता है। अगर मेरे लिए लिखा होगा तो शायद करूंगी। लेकिन मैं वो नहीं हूं जो शादी के पीछे भागे। मेरा ऐसा कोई सपना भी नहीं रहा। मुझे कभी भी बचपन से वो ड्रीम नहीं था कि मेरा आइडियल पति ऐसा होना चाहिए। कि मेरा आइडियल शादी ऐसा होना चाहिए।’
मुनमुन दत्ता को कैसा लड़का चाहिए?
फिर पूछा गया कि आपका ऐसा कोई बॉयज में टाइप नहीं है? तो मुनमुन दत्ता ने कहा, ‘है ना, वैसे तो है। अच्छी कम्यूनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। इंटेलेक्ट बहुत जरूरी है। लॉयल्टी, गुड लुकिंग (भी होनी चाहिए) मैं लुक्स देखती हूं। मेरे लिए वो मैटर करता है। मैं झूठ नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं लुक्स नहीं जरूरी। लेकिन ऐसा नहीं है। लुक्स, पैसा… सबकुछ जरूरी है लाइफ में। हम ये नहीं कह सकते कि ये जरूरी है और ये नहीं। सब जरूरी है। और ये पर्सनल चॉइस है। तो मेरी ये चॉइस है। मैं ऐसी हूं। मुझे लंबा, गोरा, अच्छा दिखने वाला लड़का पसंद है। सज्जन होना चाहिए।’
मुनमुन दत्ता को विदेशी लड़के पसंद
एक्ट्रेस ने कई अमेरिकन, ब्रिटिश और कोरियन एक्टर्स के नाम बताए, जो उन्हें पसंद है। अच्छे लगते हैं। फिर सवाल किया गया कि क्या वह किसी विदेशी से शादी करेंगी तो उन्होंने कहा, ‘हां खुशी से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉन्डिंग उनके साथ ज्यादा होती है। भारतीय पुरुष खोड़े अलग हैं। विदेशियों में ये खास बात होती है कि वह पैदा किसी और देश में होते हैं और रहते किसी और देश में हैं। वो बहुत ट्रैवल करते हैं तो विकसित होते हैं।’
मुनमुन दत्ता नहीं बनना चाहतीं मां
रणवीर ने एक्टेस से कहा कि वह बहुत अच्छी मां बनेंगी तो मुनमुन ने कहा कि वह मां नहीं बनना चाहती हैं। ‘मेरे ख्याल से मैं मां नहीं बनना चाहती हूं और मैं इसके बारे में पूरी तरह से क्लियर हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझे इस पर जज करेगा। ये मेरी चॉइस है, और मैं इस पर टिकी रहूंगी।’
