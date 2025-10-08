Sreeleela Actress: 23 की उम्र में बिना शादी बनी 2 बच्चियों की मां! अब बॉलीवुड में मचाने आ रही धमाल, ‘पुष्पा 2’ फेम श्रीलीला की Photos ने लगाई आग

Sreeleela Actress: पुष्पा 2 में अपने डांस से पर्दे पर धूम मचाने वाली एक खूबसूरत दक्षिण भारतीय अभिनेत्री अब बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत करने के लिए तैयार है। सिर्फ़ 23 साल की उम्र में, यह प्रतिभाशाली अभिनेत्री दो गोद ली हुई बेटियों की माँ बन चुकी है – और अब, वह अपने आकर्षण और खूबसूरती से देशभर का दिल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है।

23 साल की ‘अविवाहित माँ’ दिल जीत रही है

सिर्फ़ 23 साल की उम्र में, यह खूबसूरत अभिनेत्री दक्षिण सिनेमा के सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक बन गई है। अपनी बेदाग़ खूबसूरती और मंत्रमुग्ध कर देने वाले अभिनय के लिए जानी जाने वाली, वह अब बॉलीवुड में एक बड़ा कदम रखने के लिए तैयार हैं। पुष्पा 2 के उनके धमाकेदार डांस नंबर “किसिक” के वायरल होने के बाद, वह रातोंरात पूरे भारत में सनसनी बन गईं।

दक्षिण की सनसनी – श्रीलीला से मिलिए

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहद प्रतिभाशाली श्रीलीला की, जिन्होंने तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में अपनी पहचान बनाई है। उनके आकर्षण, अभिनय कौशल और शानदार नृत्य ने उन्हें दक्षिण फिल्म उद्योग में सबसे लोकप्रिय युवा सितारों में से एक बना दिया है।

कार्तिक आर्यन के साथ बॉलीवुड में कदम

खबरों के अनुसार, श्रीलीला एक बड़े आगामी प्रोजेक्ट में कार्तिक आर्यन के साथ बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह फिल्म लोकप्रिय “आशिकी” फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा होने की अफवाह है, और प्रशंसक इस नई जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं।

महज़ 22 साल की उम्र में दो बच्चियों को गोद लिया

ग्लैमर के अलावा, श्रीलीला की असल ज़िंदगी की कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। महज़ 22 साल की उम्र में, उन्होंने एक अनाथालय से दो बच्चियों को गोद लिया और तब से एक ज़िम्मेदार और प्यार करने वाली माँ की भूमिका निभा रही हैं। अपनी कम उम्र के बावजूद, उन्होंने अपने निजी और पेशेवर जीवन में खूबसूरती से संतुलन बनाए रखा है।

बॉलीवुड डेब्यू से पहले सोशल मीडिया स्टार

हिंदी फिल्मों में डेब्यू से पहले ही, श्रीलीला सोशल मीडिया पर एक बड़ी सनसनी बन गई हैं। लाखों फॉलोअर्स के साथ, उनकी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। उनका आकर्षक लुक और आत्मविश्वास से भरपूर आभा इंटरनेट पर प्रशंसकों को आकर्षित करती रहती है।