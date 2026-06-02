ASUS Tablet: बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी और दमदार परफॉर्मेंस! ASUS के नए टैबलेट ने मचाई हलचल

ASUS Tablet: ASUS ने ऑफिशियली अपने लेटेस्ट टैबलेट, ASUS Pad (T3201) की घोषणा कर दी है, जो कई सालों के बाद टैबलेट सेगमेंट में कंपनी की वापसी है, जिसका कंपनी को बेसब्री से इंतज़ार था। प्रीमियम मल्टीमीडिया और प्रोडक्टिविटी एक्सपीरियंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया यह नया टैबलेट हाई-एंड OLED डिस्प्ले, पावरफुल हार्डवेयर, लंबी बैटरी लाइफ और लेटेस्ट एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को जोड़ता है।

शानदार डिज़ाइन और फ्लैगशिप-ग्रेड स्पेसिफिकेशन्स के साथ, ASUS Pad (T3201) का मकसद प्रीमियम एंड्रॉयड टैबलेट मार्केट में मुकाबला करना है।

शानदार 12.2-इंच 2.8K डुअल-लेयर OLED डिस्प्ले

ASUS Pad (T3201) की सबसे बड़ी खासियत इसका शानदार 12.2-इंच 2.8K OLED डिस्प्ले है, जो फ्लूइड स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो प्लेबैक के लिए स्मूद 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

स्क्रीन को और भी खास बनाने वाली चीज़ है ASUS की एडवांस्ड डुअल-लेयर OLED टेक्नोलॉजी। आम OLED पैनल से अलग, इस डिस्प्ले में दो OLED एमिशन लेयर एक के ऊपर एक होती हैं, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर होती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है और पैनल की लाइफ लंबी होती है।

टैबलेट 600 nits तक की ब्राइटनेस भी देता है, जिससे अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में देखने का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है।

MediaTek Dimensity 8300 से पावर्ड

ASUS Pad (T3201) में MediaTek Dimensity 8300 प्रोसेसर लगा है, जो एडवांस्ड 4nm आर्किटेक्चर पर बना है। चिपसेट को परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी के बीच एक मज़बूत बैलेंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह मल्टीटास्किंग, एंटरटेनमेंट और गेमिंग के लिए सही है।

टैबलेट 8GB LPDDR5X RAM के साथ आता है और 128GB और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज वेरिएंट में आता है, जिससे ऐप तेज़ी से लोड होते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रहती है।

मॉडर्न यूज़र्स के लिए तेज़ कनेक्टिविटी

बिना रुकावट वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए, ASUS ने Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 का सपोर्ट दिया है, जिससे क्लाउड-बेस्ड एप्लिकेशन, स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग के लिए तेज़ इंटरनेट स्पीड, कम लेटेंसी और बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है।

वीडियो कॉल और रोज़ाना की फोटोग्राफी के लिए कैमरे

ASUS Pad (T3201) में 5MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है, जो इसे वीडियो कॉल, ऑनलाइन मीटिंग और वर्चुअल क्लास के लिए सही बनाता है।

पीछे की तरफ, टैबलेट में 13MP का कैमरा है, जिससे यूज़र्स आसानी से डॉक्यूमेंट, फोटो और रोज़ाना के पल कैप्चर कर सकते हैं।

फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी 9,000mAh बैटरी

बैटरी लाइफ नए ASUS टैबलेट की एक और बड़ी खूबी है। डिवाइस में बड़ी 9,000mAh की बैटरी है, जिसे रोज़ाना के प्रोडक्टिविटी टास्क, कंटेंट कंजम्पशन और लंबे समय तक इस्तेमाल करने के सेशन को आराम से संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

डाउनटाइम कम करने के लिए, ASUS ने 45W USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है। कंपनी के मुताबिक, बैटरी लगभग 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो सकती है, जिससे यह उन यूज़र्स के लिए आसान है जो लगातार चलते-फिरते रहते हैं।

कीमत और उपलब्धता की घोषणा अभी बाकी है

हालांकि ASUS ने ASUS Pad (T3201) के खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का खुलासा कर दिया है, लेकिन कंपनी ने अभी तक ऑफिशियल कीमत या उपलब्धता की जानकारी नहीं दी है।

अपने प्रीमियम OLED डिस्प्ले, पावरफुल डाइमेंशन चिपसेट, बड़ी बैटरी और फास्ट-चार्जिंग कैपेबिलिटी के साथ, ASUS Pad (T3201) 2026 में फीचर-पैक्ड Android टैबलेट ढूंढ रहे यूज़र्स के लिए एक मजबूत दावेदार लगता है।