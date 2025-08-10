गेमिंग फोन की दुनिया में आया तूफान! Mix Fold 4 और ROG 8 में बंपर भिड़ंत

आज समाज, नई दिल्ली: Asus ROG Phone 8 vs Xiaomi Mix Fold 4: यह तुलना Asus ROG Phone 8 और Xiaomi Mix Fold 4 के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालती है, उनकी खूबियों और अंतरों पर प्रकाश डालती है ताकि आप यह तय कर सकें कि कौन सा डिवाइस आपकी ज़रूरतों के लिए सबसे उपयुक्त है। ROG Phone 8 अपनी मज़बूत पावर के साथ गेमर्स को लक्षित करता है, जबकि Mix Fold 4 एक फोल्डेबल फ़ोन है जो डिज़ाइन और बहुमुखी प्रतिभा पर ज़ोर देता है।

डिज़ाइन और डिस्प्ले

ROG Phone 8: गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन और IP68 रेटिंग वाला 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले (165Hz रिफ्रेश रेट) वाला एक पारंपरिक स्मार्टफ़ोन। इसके डिज़ाइन को बाज़ार के लिए एक नया बदलाव बताया जा रहा है।

Mix Fold 4: 8.03-इंच इनर AMOLED डिस्प्ले (120Hz रिफ्रेश रेट) और 6.56-इंच कवर डिस्प्ले वाला एक अभिनव फोल्डेबल डिज़ाइन। यह 226 ग्राम वज़न के साथ काफ़ी पतला और हल्का है। हिंज में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ प्रतिस्पर्धियों की तुलना में इसमें ज़्यादा ध्यान देने योग्य क्रीज़ है।

प्रदर्शन

दोनों डिवाइस शक्तिशाली स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर पर चलते हैं। ROG Phone 8: उन्नत कूलिंग (GameCool 8) और X मोड जैसे सॉफ़्टवेयर फ़ीचर्स के साथ गेमिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। वैकल्पिक AeroActive Cooler Benchmark टेस्ट विभिन्न श्रेणियों में मज़बूत स्कोर दिखाते हैं। इसे ख़ास तौर पर मोबाइल गेम्स के लिए डिज़ाइन किया गया एक “प्रदर्शन का धुरंधर” माना जाता है।

Mix Fold 4: अपने बड़े फोल्डेबल डिस्प्ले पर सहज उपयोगकर्ता अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हुए, दैनिक कार्यों और मल्टीटास्किंग के लिए मज़बूत प्रदर्शन प्रदान करता है। गेमिंग प्रदर्शन मज़बूत है, लेकिन पतले डिज़ाइन के कारण ज़्यादा गेम खेलने पर डिवाइस जल्दी गर्म हो सकता है।

कैमरे

ROG Phone 8:

इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है: 6-एक्सिस जिम्बल स्टेबिलाइज़ेशन वाला 50MP का मुख्य सेंसर, 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 32MP का 3x टेलीफ़ोटो कैमरा। फ्रंट-फेसिंग कैमरा 32MP का RGBW सेंसर है जो बेहतर कम रोशनी में प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। 8K वीडियो कैप्चर करने में सक्षम होने के बावजूद, 4K को अक्सर इसकी गुणवत्ता और फ़ाइल आकार के संतुलन के लिए पसंद किया जाता है। कम रोशनी में इसका प्रदर्शन अच्छा बताया गया है।

मिक्स फोल्ड 4

इसमें Leica द्वारा विकसित क्वाड रियर कैमरा सिस्टम है: 50MP मुख्य सेंसर, 50MP 2x टेलीफ़ोटो, 10MP 5x टेलीफ़ोटो और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस। यह 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है और विभिन्न फ़ोटो एस्थेटिक्स के लिए Huawei Vibrant और Huawei Authentic मोड जैसे फ़ीचर प्रदान करता है। 2x टेलीफ़ोटो को पोर्ट्रेट और प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी के लिए सराहा जाता है, जबकि 5x टेलीफ़ोटो मूल रूप से 4K नहीं है। कैमरा प्रदर्शन, विशेष रूप से दिन के उजाले में, अच्छा माना जाता है।

बैटरी और चार्जिंग

ROG Phone 8: इसमें 5500 mAh की बैटरी है जिसमें 65W वायर्ड चार्जिंग (39 मिनट में 0-100%) और 15W वायरलेस चार्जिंग है। छोटे आकार के कारण बैटरी लाइफ अपने पूर्ववर्ती की तुलना में थोड़ी कम बताई गई है, लेकिन अनुकूलन किए गए हैं।

मिक्स फोल्ड 4

इसमें 5100 एमएएच की बैटरी है जो 67W फ़ास्ट चार्जिंग (10 मिनट में 31%, 55 मिनट में पूरी तरह चार्ज) और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है।

कीमत और उपलब्धता

ROG Phone 8: बेस मॉडल (12GB RAM/256GB स्टोरेज) की शुरुआती कीमत ₹91,990 है।

Mix Fold 4: 12GB RAM/256GB स्टोरेज वैरिएंट की शुरुआती कीमत CNY 8,999 (लगभग ₹1,03,000) है।

अन्य विशेषताएँ

सॉफ्टवेयर: दोनों फ़ोन Android 14 पर चलते हैं। ROG Phone 8 में Asus का ROG UI इस्तेमाल किया गया है, जो गेमिंग के लिए खास तौर पर बनाया गया है, जबकि मिक्स फोल्ड 4 में MIUI फोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो फोल्डेबल डिज़ाइन और मल्टीटास्किंग के लिए अनुकूलित है।

ऑडियो: ROG Phone 8 में डुअल फ्रंट-फेसिंग स्पीकर और 3.5mm हेडफोन जैक है। Mix Fold 4 में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाले स्टीरियो स्पीकर हैं।

कनेक्टिविटी: दोनों ही 5G, Wi-Fi 7 (Mix Fold 4 में), ब्लूटूथ, NFC और USB-C सपोर्ट करते हैं। ROG Phone 8 में 3.5mm हेडफोन जैक भी है।