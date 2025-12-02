Delhi Blast Update: डॉ. शाहीन की कार से मिली असाल्ट राइफल और पिस्टल

डॉ. शाहीन की कारों को डॉ. मुजम्मिल करता था इस्तेमाल

Delhi Blast Update, (आज समाज), नई दिल्ली/फरीदाबाद: दिल्ली ब्लास्ट केस में एक ओर खुलासा हुआ है। आतंकी मॉड्यूल में शामिल लेडी डॉक्टर शाहीन सईद की कार से जांच एजेंसी को असाल्ट राइफल और एक विदेशी पिस्टल बरामद हुई है। लेडी डॉक्टर शाहीन सईद की यह ब्रेजा कार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी, जिसे जांच एजेंसी ने कब्जे में ले लिया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि डॉ. शाहीन की कारों को अक्सर डॉ. मुजम्मिल इस्तेमाल करता था।

जिन गाड़ियों में विस्फोटक सामग्री की ढुलाई की गई थी, वह भी डॉ. शाहीन और डॉ. उमर नबी के नाम थी। इसके अलावा जांच एजेंसी ने यूनिवर्सिटी में जब डॉ. शाहीन के कमरे की तलाशी ली तो वहां बनाए गए सीक्रेट लॉकर से 18.50 लाख कैश, सोने के 2 बिस्कुट, खाड़ी देशों की करेंसी बरामद हुई थी।

जिस कार से असाल्ट राइफल और पिस्टल हुई है। वह कार 25 सिंतबर 2025 को ही खरीदी गई थी। एजेंसी से कार की डिलीवरी के समय डॉ. शाहीन के साथ डॉ. मुजम्मिल शकील भी था। सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी तस्वीर डाली गई थी। 13 नवंबर को बरामद इस कार की जानकारी अब सामने आई है।

30 डॉक्टरों से हो चुकी पूछताठ

उधर, पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी अभी तक यूनिवर्सिटी के 30 डॉक्टरों के बयान दर्ज कर चुकी है। इन डॉक्टरों में अधिकतर जम्मू-कश्मीर से संबंध रखते हैं। जांच एजेंसी इन डॉक्टरों का बैकग्राउंड भी खंगाल रही है।

टीसीएस शोरूम से कैश में खरीदी गई कार

डॉ. शाहीन ने 25 सितंबर को फरीदाबाद के नीलम चौक स्थित टीसीएस शोरूम से यह ब्रेजा कार खरीदी थी। इस गाड़ी को 10 लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट करके खरीदा गया। गाड़ी की डिलवरी लेते समय डॉ. मुजम्मिल साथ में गया था। दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी थी।

दिल्ली धमाके की प्री-प्लानिंग के लिए किया जा रहा था कार का इस्तेमाल

गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी को यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लाक में खड़ा किया गया था। जांच में पता चला है कि इस कार का इस्तेमाल दिल्ली धमाके की प्री-प्लानिंग के लिए किया जा रहा था। फरीदाबाद की बड़खल तहसील में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया गया था।