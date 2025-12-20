Assam Train Accident : राजधानी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट! असम में पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 8 हाथियों की मौत

Assam Train Accident: असम में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जब सैरंग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अचानक पटरी पर आए हाथियों के झुंड से टकरा गई, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। कम से कम पांच कोच पटरी से उतर गए, और इस टक्कर में दुखद रूप से आठ हाथियों की जान चली गई।

यह घटना गुवाहाटी से लगभग 126 किमी दूर होजाई जिले के पास हुई। इस हादसे से यात्रियों में दहशत फैल गई क्योंकि ट्रेन ज़ोर से हिली और पटरी से उतर गई, जिससे डिब्बों के अंदर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई।

हादसे के बाद कई ट्रेनों का रूट बदला गया

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि यह हादसा सुबह करीब 2:17 बजे हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, वन अधिकारी और वरिष्ठ रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों को तुरंत डायवर्ट किया गया, और प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत का काम शुरू किया गया। सौभाग्य से, किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन ट्रेन में सवार सभी लोग डर और तनाव में थे।

वन अधिकारियों ने हाथियों की आवाजाही को नियंत्रित किया

नगांव मंडल वन अधिकारी सुभाष कदम ने बताया कि यह हादसा होजाई के चांगजुराई इलाके में हुआ। वन टीमें मौके पर पहुंचीं और बाकी हाथियों को सुरक्षित रूप से जंगल में वापस भेजने का काम किया। मृत हाथियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। यात्रियों को तभी निकाला गया जब यह सुनिश्चित हो गया कि हाथियों के हमले का कोई खतरा नहीं है,

क्योंकि झुंड ने अपने सदस्यों को खोने के बाद भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दी थी। प्रत्यक्षदर्शी यात्रियों ने बताया कि ट्रेन के ज़ोर से हिलने से पहले उन्हें अचानक एक ज़ोर का झटका लगा, जिससे सभी कोचों में दहशत फैल गई।

रूट डायवर्जन और मरम्मत का काम जारी

रेलवे अधिकारियों ने जमुलामुख-कांपुर सेक्शन पर चलने वाली ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया है, और ट्रैक मरम्मत का काम पहले ही शुरू हो चुका है। राजधानी एक्सप्रेस मिजोरम के सैरंग से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल जा रही थी, लेकिन इस दुखद घटना ने बीच रास्ते में ही उसकी यात्रा रोक दी। यात्रियों को अब वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है।

