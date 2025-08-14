Elephant Created Havoc In Guwahati, (आज समाज), गुवाहाटी: असम के जाने-माने शहर गुवाहाटी में एक घायल जंगली हाथी ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। उसने सड़क किनारे आकर लोगों के देखते-देखते, एक खड़ी कार को तोड़ दिया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है।

कुछ दूरी पर एकत्रित भीड़

वायरल वीडियो में उत्तेजित एक हाथी कार के कुछ हिस्सों में तोड़ता दिख रहा है और कुछ दूरी पर एकत्रित भीड़ कुछ नहीं कर पा रही है। लोग चिल्ला रहे थे और जानवर को ज्यादा पास आए बिना भगाने की कोशिश करते दिख रहे हैं।

गुवाहाटी के अमचांग की घटना

इलाके के लोगों का कहना है कि यह घटना 11 अगस्त को गुवाहाटी के अमचांग में हुई। जोराबाट और सतगांव सहित अन्य इलाकों के लोगों का कहना है कि हाथी कई दिन से भटक रहा है और उसके पैर में चोट लगी जिसके कारण वह काफी परेशान दिख रहा है।

चोट अप्रत्याशित व्यवहार की वजह

लोगों का दावा है कि उसने बार-बार आस-पड़ोस में उपद्रव मचाया है। इलाकों के कई लोगों ने हाथी की भलाई के लिए चिंता व्यक्त की है, क्योंकि उनका मानना है कि चोट उसके अप्रत्याशित व्यवहार की वजह हो सकती है। जनता की सुरक्षा व जानवर के स्वास्थ्य लाभ को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, मामले में वन अधिकारियों के दखल की उम्मीद है।

