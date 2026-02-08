Assam News: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पाकिस्तान को वैधता देने की कोशिश की : सीएम सरमा

गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख से संबंध!

CM Sarma Allegations On MP Gaurav Gogoi, (आज समाज), दिसपुर: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को असम से कांग्रेस सांसद (Assam Congress MP) गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई के पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख से कथित संबंधों को लेकर उन पर निशाना साधा। दिसपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई ने 18 मार्च, 2011 से 17 मार्च, 2012 तक पाकिस्तान में काम किया था और उनके परिवार के अली तौकीर शेख के साथ करीबी संबंध थे।

युवाओं को पाकिस्तान दूतावास ले जा रहे थे गोगोई

सीएम सरमा ने कहा, मैं असम में निवेश के प्रस्ताव के साथ सिंगापुर में था और उस समय, यह फोटो वायरल हुई थी, जिसमें गौरव गोगोई कुछ युवाओं को पाकिस्तान दूतावास ले जा रहे थे। अब्दुल बासित उस समय भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे। एक तरह से, उन्होंने पाकिस्तान को वैधता (legitimize Pakistan) देने की कोशिश (attempt) की।

हर कोई पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों से परिचित

असम के मुख्यमंत्री ने कहा, यदि आप इस फोटो को कारगिल युद्ध के संदर्भ में देखें, तो असम के कैप्टन जिंटू गोगोई ने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। इसके अलावा कई अन्य लोगों ने भी देश के लिए खुद को कुर्बान किया। सरमा ने उक्त घटना को एक अभूतपूर्व घटना बताया और कहा, हर कोई पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों के बारे में जानता है। आॅपरेशन सिंदूर के दौरान सबने यह भी देखा कि कैसे देश के लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे। यह देश की भावनाओं को दिखाता है।

किसी अन्य कांग्रेस नेता ने नहीं किया इस तरह पाकिस्तान का दौरा

सीएम सरमा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य कांग्रेस नेता ने इस तरह के प्रतिनिधिमंडल के साथ कभी पाकिस्तान का दौरा किया होगा। उन्होंने कहा, लंबे समय तक, मुझे लगा कि यह तस्वीर फोटोशॉप की गई है। लेकिन दो-तीन दिन बाद, कांग्रेस नेताओं ने इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि यह तस्वीर सच है। फिर हमने पूरी जांच शुरू की क्योंकि इसे अलग-थलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद, अब्दुल बासित असम भी आए। लेकिन एक एम्बेसडर कभी भी आ सकता है, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। लेकिन इस तस्वीर के बाद, वह असम भी आए।

मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए

असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने फैसला किया है कि इस मामले की जांच एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, राज्य को सकारात्मक जवाब मिलने के बाद मामला केंद्र को सौंप दिया जाएगा। सरमा ने कहा, अब्दुल बासित असम आने के बाद हमने पर्दा उठाने की कोशिश की। हमने खोजबीन की और पाया कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई, 18 मार्च, 2011 से 17 मार्च, 2012 तक पाकिस्तान में काम कर रही थीं। फिर हमने अलग-अलग ओपन सोर्स और सोशल मीडिया पाया कि यह परिवार अली तौकीर शेख नाम के एक व्यक्ति से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान में काम दौरान वे तौकीर के बहुत करीब हो गए।

