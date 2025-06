Assam News: असम में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त 81 लोग गिरफ्तार

By

पहलगाम हमले के बाद से शरारती तत्वों पर लगातार नजर

Two More Anti-Nationals Arrested in Assam, (आज समाज), गुवाहाटी: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से असम में ‘राष्ट्र-विरोधी’ गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद इस तरह की गिरफ्तारियों की कुल संख्या 81 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज एक पोस्ट कर यह जानकारी दी।

सभी 81 लोगों को जेल भेजा गया

मुख्मयंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सहानुभूति रखने के आरोप में सोनितपुर और कामरूप जिलों से एक-एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सभी 81 लोगों को जेल भेज दिया गया। सीएम ने कहा, हमारा सिस्टम सोशल मीडिया पर राष्ट्र-विरोधी पोस्टों पर लगातार नजर रख रहा है और कार्रवाई कर रहा है।

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था AIUDF विधायक

विपक्षी एआईयूडीएफ (AIUDF) विधायक अमीनुल इस्लाम (MLA Aminul Islam) को इससे पहले कथित तौर पर पाकिस्तान का बचाव करने और पहलगाम आतंकी हमले में उसकी मिलीभगत के लिए देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में जमानत मिलने के बाद इस्लाम को फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया।

‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ बोलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

मुख्मयंत्री सरमा ने जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले के बाद ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को एक प्रमुख पर्यटक स्थल पर आतंकवादियों ने हमला कर 26 लोंगो की हत्या कर दी थी। हमले में कई लोग घायल हो गए थे। मृतकों में अधिकतर पर्यटक थे।

