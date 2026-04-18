Assembly Elections: असम सीएम बोले- ममता ने बंगाल की जमीन बांग्लादेशी मुसलमानों को बेच दी, ममता का जवाब- कल से बीजेपी का पतन शुरू

टीएमसी को सत्ता से हटाना होगा, वरना हम बंगाल खो देंगे

Assembly Elections, (आज समाज), कोलकाता: असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कलिम्पोंग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। हिमंत बिस्वा सरमा बोले, ममता बनर्जी ने ने वोटों के लिए बंगाल की जमीन बांग्लादेशी मुसलमानों को बेच दी है। उन्होंने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया है। उन्हें सत्ता से हटाना होगा, वरना हम बंगाल खो देंगे।

महिला आरक्षण बिल का संबंध परिसीमन से था, इसलिए विरोध किया

इधर, बंगाल के उलुबेरिया में चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी का पतन कल से शुरू हो गया है। हम पिछले कई दशकों से महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे की वकालत करते आ रहे हैं। यह महिलाओं के आरक्षण का बिल नहीं था, बल्कि इसका संबंध परिसीमन से था, इसलिए हमने इसका विरोध किया।

धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं जो तमिलनाडु या तमिल भाषा को जरा भी नुकसान पहुंचा सके

वहीं, शनिवार को तमिलनाडु में राहुल गांधी ने पहली चुनावी रैली की। पोन्नेरी में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तमिलनाडु या तमिल भाषा को जरा भी नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि तमिल कोई साधारण भाषा नहीं है।

राहुल ने कहा कि पुराने जमाने की सेनाओं की तरह ही, बीजेपी भी तमिल भाषा पर हमला करना चाहती है, इतिहास को मिटाना चाहती है और तमिल संस्कृति को तोड़-मरोड़कर पेश करना चाहती है। हम ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे।

महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष ने नफरत की राजनीति की

वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कहा, मैंने पर्सनली सभी पॉलिटिकल पार्टियों से महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट करने की अपील की थी। मैंने उनसे कहा था कि वे क्रेडिट ले सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है।

मोदी ने कहा, डीएमके और कांग्रेस ने महिला आरक्षण जैसी अच्छी पहल को नफरत भरी और छोटी राजनीति की वजह से पटरी से उतार दिया। उन्होंने डीएमके पर तंज कसते हुए कहा कि आपके काले कारनामे जनता जान चुकी है। काले कपड़े पहनकर गलत इरादों को नहीं छिपाया जा सकता।

ये भी पढ़ें: होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे दो भारतीय व्यापारी जहाजों पर फायरिंग