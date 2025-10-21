Asrani Last Wish: मौत से पहले असरानी की आखिरी ख्वाहिश ने रुला दिया सबको, पत्नी ने ऐसे निभाई आखिरी इच्छा

Asrani Last Wish: दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता गोवर्धन असरानी, ​​जिन्हें प्यार से असरानी के नाम से जाना जाता था, का दिवाली के दिन, 20 अक्टूबर को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने शानदार अभिनय से लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले इस दिग्गज हास्य अभिनेता ने दोपहर लगभग 3:30 से 4:00 बजे अंतिम सांस ली। वह काफी समय से अस्वस्थ थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

कई लोगों के लिए यह केवल उनके अचानक निधन से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी हैरान करने वाला था कि जब तक यह खबर सार्वजनिक हुई, तब तक उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। प्रशंसक और दोस्त इस बात पर अचंभित थे कि अंतिम संस्कार इतनी जल्दी और चुपचाप क्यों किया गया।

असरानी की अंतिम इच्छा

करीबी पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, यह असरानी की अपनी इच्छा थी। अभिनेता ने स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि वह मीडिया की नज़रों और सार्वजनिक समारोहों से दूर, एक शांतिपूर्ण विदाई चाहते हैं। वह चाहते थे कि उनके अंतिम संस्कार के समय केवल कुछ करीबी परिवार के सदस्य ही मौजूद रहें।

उनके निधन से पहले, असरानी ने अपनी पत्नी से कहा था कि वह उनकी मृत्यु को एक घटना में न बदलें, क्योंकि वह “दुनिया को शांति और शांति के साथ छोड़ना चाहते हैं।” उनके शब्दों का सम्मान करते हुए, परिवार ने उनके अंतिम संस्कार में उनके करीबी रिश्तेदारों और प्रिय मित्रों सहित लगभग 20 लोगों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया। ऐसा करते हुए, उनकी पत्नी ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उनकी अंतिम इच्छा पूरी की।

अंतिम दिन

रिपोर्ट्स बताती हैं कि फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने के कारण असरानी अपने निधन से पाँच दिन पहले अस्पताल में भर्ती थे। लगभग दो हफ़्तों से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, और जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में चिकित्सा देखभाल के बावजूद, वे ठीक नहीं हो सके।

इससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि अपने निधन से कुछ घंटे पहले, असरानी ने इंस्टाग्राम पर दिवाली की शुभकामनाओं वाला एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सभी के लिए खुशियाँ और प्रकाश की कामना की थी—उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह उनके प्रशंसकों के लिए उनका अंतिम संदेश होगा।

हँसी की विरासत

कई दशकों के करियर के साथ, असरानी बॉलीवुड के सबसे प्रिय हास्य अभिनेताओं में से एक बन गए। शोले में “जेलर” की अपनी अविस्मरणीय भूमिका से लेकर अनगिनत हँसी से भरपूर अभिनय तक, उन्होंने भारतीय सिनेमा और दर्शकों के दिलों में एक स्थायी जगह बनाई। दर्शकों के लिए।