Asrani Iconic Roles: कॉमेडी के बादशाह – ‘शोले’ से ‘भूल भुलैया’ तक, एक ऐसा दिग्गज जिसने पीढ़ियों को हंसाया

Asrani Iconic Roles: असरानी – भारतीय सिनेमा में हंसी का पर्याय बन चुके नाम। पाँच दशकों से भी ज़्यादा समय तक, इस दिग्गज अभिनेता ने अपनी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग, अविस्मरणीय भाव-भंगिमाओं और बहुमुखी अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया।

1970 के दशक से लेकर आधुनिक युग तक, असरानी ने हर किरदार को बेजोड़ प्रतिभा के साथ जीवंत किया। हालाँकि यह दिग्गज अभिनेता अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठित भूमिकाएँ फिल्म प्रेमियों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। आइए उनकी कुछ यादगार फ़िल्मों पर एक नज़र डालते हैं जहाँ उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

शोले (1975)

रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित, शोले भारतीय सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध फ़िल्मों में से एक है। सनकी जेलर के रूप में असरानी की भूमिका पौराणिक बन गई। उनका प्रतिष्ठित संवाद – “हम अँग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं” – आज भी याद किया जाता है और उद्धृत किया जाता है। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए, असरानी ने सुनिश्चित किया कि उनकी छोटी लेकिन दमदार भूमिका एक अमिट छाप छोड़े।

चुपके चुपके (1975)

ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी ‘चुपके चुपके’ में असरानी ने प्रशांत कुमार श्रीवास्तव की भूमिका निभाई – एक मजाकिया और मौज-मस्ती पसंद करने वाला किरदार। उनके हल्के-फुल्के हास्य और स्वाभाविक अभिनय ने इस क्लासिक कॉमेडी में चार चाँद लगा दिए, जिससे एक बार फिर साबित हुआ कि वे बॉलीवुड के बेहतरीन हास्य अभिनेताओं में से एक क्यों थे।

नमक हराम (1973)

ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित ‘नमक हराम’ में, असरानी ने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और रेखा के साथ धोंडू की भूमिका निभाई। सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन साझा करने के बावजूद, वे अपनी सहज हास्य अपील और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के साथ अलग ही नज़र आए।

भूल भुलैया (2007)

प्रियदर्शन की मनोवैज्ञानिक हॉरर-कॉमेडी भूल भुलैया में, असरानी ने मुरारी का किरदार निभाया था, जो फिल्म की विचित्र अराजकता में फँसा एक वफ़ादार कर्मचारी था। उनकी शानदार टाइमिंग और हास्यपूर्ण भाव-भंगिमाओं ने उनके किरदार को यादगार बना दिया, जो फिल्म के रहस्यपूर्ण और मज़ेदार लहजे के साथ पूरी तरह मेल खाता था।

धमाल (2007)

इंद्र कुमार की धमाल में असरानी ने नारी कॉन्ट्रैक्टर का किरदार निभाया था, जो संजय दत्त, अरशद वारसी और जावेद जाफ़री अभिनीत एक हँसी का पात्र थी। उनके अभिनय ने इस पूरी तरह से हास्य-प्रधान मनोरंजक फिल्म में हास्य का एक अतिरिक्त तड़का लगाया।

हेरा फेरी (2000)

प्रियदर्शन की एक और उत्कृष्ट कृति, हेरा फेरी में असरानी ने एक सख्त लेकिन मज़ेदार बैंक मैनेजर की भूमिका निभाई थी। सहायक भूमिका होने के बावजूद, उनकी स्वाभाविक हास्य-भावना ने फिल्म के अविस्मरणीय दृश्यों में चार चाँद लगा दिए, जिससे यह बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में से एक बन गई।

खट्टा मीठा (2010)

अक्षय कुमार और तृषा कृष्णन अभिनीत खट्टा मीठा में, असरानी ने करोड़ीमल का किरदार निभाया, जिसने इस सामाजिक रूप से जोशीले हास्य-नाटक में अपना विशिष्ट हास्य जोड़ा। उनके अनुभव और टाइमिंग ने उनके हर दृश्य को और भी बेहतर बना दिया।

दे दना दन (2009)

दे दना दन में, असरानी ने एक बार फिर प्रियदर्शन के साथ काम किया, इस बार उन्होंने मामू नाम के एक हत्यारे की भूमिका निभाई। विचित्र कॉन्ट्रैक्ट किलर का उनका हास्यपूर्ण चित्रण फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक बन गया और इसने साबित कर दिया कि उनका हास्य जादू कालातीत है।

एक ऐसा दिग्गज जिसने हँसी के बीच जिया

शोले के जेलर की ज़ोरदार हँसी से लेकर चुपके चुपके की सूक्ष्म बुद्धि तक, हिंदी सिनेमा में असरानी का योगदान शब्दों से परे है। वह सिर्फ़ एक अभिनेता नहीं थे – वह एक भावना थे, एक जीवंत अनुस्मारक कि जब कॉमेडी सही तरीके से की जाती है, तो वह अमर हो जाती है। उनकी फ़िल्में पीढ़ियों को हँसाती रहेंगी, हमें याद दिलाती रहेंगी कि असरानी वास्तव में कॉमेडी के बादशाह क्यों थे – और हमेशा रहेंगे।

