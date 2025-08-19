Asia Cup 2025: टेस्ट में गाड़ी सफलता, अब टी20 में शुभमन गिल को मिली ये नई जिम्मेदारी

Asia Cup 2025 (आज समाज), नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। सूर्यकुमार यादव कप्तान के रूप में टीम की कमान संभालेंगे, जबकि उप-कप्तानी शुभमन गिल को सौंपी गई है। इस साल की शुरुआत में, अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड सीरीज़ से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी।

इसके बाद गिल को भारत का नया टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया और उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज़ में 700 से ज़्यादा रन बनाए। अब, उनके शानदार फॉर्म को देखते हुए, गिल को टी20 प्रारूप में भी एक अहम नेतृत्वकारी भूमिका सौंपी गई है।

गिल ने जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। तब से, उन्होंने 21 मैच खेले हैं, जिनमें 30.42 की औसत और 139.27 के स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए हैं। उनकी पारी में तीन अर्धशतक और एक शतक शामिल है, जिसमें उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ नाबाद 126 रन है।

एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

स्टैंडबाई खिलाड़ी

प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जयसवाल, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल।