Asian Athletics Championship : एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रेवाड़ी की एएसआई रचना यादव ने जीता ब्रॉज मेडल

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। मास्टर्स एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से चेन्नई में आयोजित 23वी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के हैमर थ्रो स्पर्धा में रेवाड़ी निवासी हरियाणा पुलिस में बतौर एएसआई रचना यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले को गौरवान्वित किया है।

यह प्रतियोगिता द्वारा 4 से 9 नवंबर तक चेन्नई में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में 22 देशो की टीमों ने हिस्सा लिया था। रचना पहले भी 6 बार नेशनल गेम्स में मेडल जीत चुकी हैं और सितंबर में बैंगलोर में नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। तभी से उनका सिलेक्शन हो गया था। वह ऑल इंडिया पुलिस प्रतियोगिता में भी तीन बार की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं । साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार खेल चुकी हैं।

इस उपलब्धि का श्रेय रचना यादव ने अपने पिता परमानंद यादव को दिया है। जिन्होंने उसे ट्रेनिंग दी। रचना यादव हरियाणा पुलिस में बतौर एएसआई के पद पर रामपुरा थाना में कार्यरत है। ड्यूटी के साथ-साथ खेलो में भी अनेकों बार मॉडल जीता कर हरियाणा पुलिस का नाम रोशन किया है। रेवाड़ी जिले के गांव मुंडिया खेड़ा निवासी व भाजपा मंडल अध्यक्ष नवीन यादव की पत्नी रचना यादव शादी से पहले भी खेलो में अनेकों बार पदक जीत चुकी है। शादी के बाद सुसराल में भी अपना खेल जारी रखा। साथ ही अपने पिता से ट्रेनिंग ली है। जो कि इंडिया आर्मी में बॉक्सिंग खेलते थे। रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा की ओर से भी उन्हेें पूरा स्पोर्ट मिला है।

यह भी पढ़े:- Rath Yatra festival : जैन समाज के रथ यात्रा महोत्सव में उमड़ी भीड़,ऑपरेशन सिंदूर की झांकी बनीं लोगों के आकर्षण का केन्द्र