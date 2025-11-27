Jalandhar Breaking News : मामला रफा-दफा करने के लिए एएसआई ने मांगी रिश्वत, काबू

विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने आरोपी एएसआई को 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में किया गिरफ्तार

Jalandhar Breaking News (आज समाज), जालंधर : पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। इस नीति के तहत विजिलेंस टीम प्रदेश में छापेमारी करते हुए भ्रष्ट कर्मचारियों और उनके मददगारों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल रही है। ऐसी ही एक कार्रवाई करते हुए प्रदेश विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने थाना भोगपुर, जिला जालंधर में तैनात एएसआई जसविंदर सिंह को 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस बारे जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पोर्टल पर जालंधर शहर के मकसूदां निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई है।

आरोपी इसलिए मांग रहा था रिश्वत

जांच के दौरान पता चला कि शिकायतकर्ता को थाना भोगपुर में दर्ज एक मामले में आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। उस मामले के जांच अधिकारी एएसआई जसविंदर सिंह ने शिकायतकर्ता को गिरफ्तार न करने, पिस्तौल की बरामदगी न दिखाने और पहले से गिरफ्तार आरोपी सुरजीत सिंह के लिए आगे पुलिस रिमांड न मांगने के बदले एसएचओ राजेश कुमार के नाम पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने वह बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें आरोपी एएसआई 5 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था।

मामले में एसएचओ की भूमिका की हो रही जांच

उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता की गुजारिश पर रिश्वत की राशि को कम करके 2 लाख रुपए कर दिया गया था। जांच के दौरान एसएचओ राजेश कुमार द्वारा रिश्वत मांगने के संबंध में कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि आगे की जांच में एसएचओ की भूमिका की भी जांच की जा रही है। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजीलैंस ब्यूरो थाना जालंधर रेंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस मामले की आगे की जांच जारी है।

भ्रष्टाचार खत्म करने में सहयोग करे जनता

वहीं प्रदेश विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सहयोग करे। ब्यूरो ने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप में रिश्वत मांगी जाती है तो वह इसकी सूचना प्रदेश ब्यूरो को दे। ताकि समय रहते उसपर कार्रवाई की जा सके और प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके।

