Amritsar Crime News : पांच हजार रिश्वत लेते एएसआई काबू

आरोपी रिश्वत की पहली किस्त के रूप में ले चुका था 16,000 रुपये
Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाने के लिए विशेष मुहिम चलाई हुई है। इस मुहिम के तहत जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है वहीं राज्य विजिलेंस ब्यूरो की टीमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहीं है। विजिलेंस ब्यूरों की इस कार्रवाई में ज्यादा संख्या में सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पकड़ में आ रहे हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही विजिलेंस ब्यूरो उन्हें जेल पहुंचा रही है। इसी मुहिम के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने थाना-ए डिवीजन, अमृतसर में तैनात सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) तलविंदर सिंह को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है।
शिकायत में पीड़ित ने यह आरोप लगाए
इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त पुलिस मुलाजिÞम को अमृतसर के एक निवासी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क कर आरोप लगाया कि वह एक होटल की देखरेख करता है और पुलिस ने होटल के खिलाफ मामला दर्ज करके मोबाइल फोन और डीवीआर जब्त कर लिए थे।
शिकायतकर्ता ने कहा कि जब वह फोन और डीवीआर वापस लेने के लिए उक्त एएसआई से मिला तो एएसआई ने इसके बदले 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की, लेकिन बाद में 30,000 रुपये पर राजी हो गया। आरोपी एएसआई ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 16,000 रुपये नकद ले लिए और शेष 14,000 रुपये किस्तों में लेने के लिए सहमत हो गया।
विजिलेंस टीम ने जांच के बाद की कार्रवाई
प्रवक्ता ने बताया कि इस शिकायत की पड़ताल के बाद, अमृतसर रेंज की विजिलेंस ब्यूरो की एक टीम ने जाल बिछाया और एएसआई तलविंदर सिंह को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से रिश्वत की दूसरी किस्त के रूप में 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत विजीलेंस ब्यूरो थाना अमृतसर रेंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।
