Ashish Kapoor Arrested : ‘ये रिश्ता…’ फेम आशीष कपूर रेप केस में गिरफ्तार, इंस्टाग्राम दोस्ती से शुरू हुई कहानी

Ashish Kapoor Arrested, आज समाज, नई दिल्ली: “ये रिश्ता क्या कहलाता है” और कई अन्य धारावाहिकों में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर लोकप्रिय टीवी अभिनेता आशीष कपूर से जुड़े एक सनसनीखेज मामले ने टेलीविजन जगत को सकते में डाल दिया है। खबरों के अनुसार, एक महिला ने 40 वर्षीय अभिनेता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पुणे से गिरफ्तार कर लिया है।

हाउस पार्टी के दौरान बाथरूम में महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया

एएनआई के अनुसार, महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि यह घटना अगस्त के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में हुई थी। कपूर ने कथित तौर पर एक दोस्त के घर पर एक हाउस पार्टी आयोजित की थी, जहाँ उन पर महिला को जबरन बाथरूम में ले जाकर बलात्कार करने का आरोप है।

आधिकारिक तौर पर 11 अगस्त को दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने अभिनेता की तलाश शुरू कर दी। अधिकारियों ने खुलासा किया कि कपूर लगातार घूम रहा था और बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था, लेकिन कई दिनों की निगरानी के बाद, आखिरकार उसे पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया।

शिकायत में बदलाव, सह-आरोपी को बाद में हटाया गया

शुरुआत में, महिला की शिकायत में कपूर के साथ दो अन्य व्यक्तियों का नाम था। हालाँकि, बाद में उसने अपने बयान में संशोधन करते हुए मामले में केवल आशीष कपूर का नाम ही दर्ज कराया। अन्य आरोपियों, कपूर के दोस्त और उसकी पत्नी को पहले ही अग्रिम ज़मानत मिल चुकी थी।

इंस्टाग्राम कनेक्शन और कथित वीडियो

शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि वह पहली बार कपूर से इंस्टाग्राम के ज़रिए जुड़ी थी, जहाँ उसने उसे पार्टी में आमंत्रित किया था। उसने आगे आरोप लगाया कि मारपीट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया था, हालाँकि पुलिस को अभी तक ऐसा कोई फुटेज नहीं मिला है।

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि होती है कि कपूर और महिला दोनों एक साथ बाथरूम में गए थे। पार्टी में आए मेहमानों ने कथित तौर पर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दोनों तुरंत बाहर नहीं आए।

पुलिस जाँच जारी

पुलिस अधिकारी अब हर संभव कोण से मामले की जाँच कर रहे हैं। हालाँकि आरोप गंभीर हैं, फिर भी जाँचकर्ता पूरी कहानी को एक साथ जोड़ने के लिए सभी सबूतों, गवाहों के बयानों और डिजिटल रिकॉर्ड की जाँच कर रहे हैं।

आशीष कपूर का करियर

आशीष कपूर एक दशक से भी ज़्यादा समय से भारतीय टेलीविज़न पर एक जाना-पहचाना चेहरा रहे हैं। उन्होंने हॉरर धारावाहिकों से अपना सफ़र शुरू किया और बाद में लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज, चाँद छुपा बादल में, देखा एक ख्वाब, मोलक्की: रिश्तों की अग्निपरीक्षा और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे लोकप्रिय शोज़ में अहम भूमिकाएँ निभाईं।