Asfiya Khan Death : सोशल मीडिया स्टार असफिया खान की दर्दनाक मौत, पनवेल हादसे का वीडियो आया सामने, जानें कौन थीं वो 

Asfiya Khan Death, (आज समाज), नई दिल्ली: फेमस सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर असफिया खान अब हमारे बीच नहीं रहीं। ट्रेंडिंग रील्स और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े पोस्ट्स के जरिए लाखों दिलों पर राज करने वाली असफिया का मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में निधन हो गया। हादसा पनवेल के पास हुआ, जिसमें असफिया की मौके पर हालत गंभीर हो गई और उन्हें तुरंत पनवेल के MGM अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।

वाहन का अचानक बिगड़ा संतुलन

पनवेल तालुका पुलिस के मुताबिक, यह हादसा रविवार को उस वक्त हुआ जब टोयोटा अर्बन क्रूजर (UP 32 MU 2287) चला रहे नूर आलम खान ने तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाई। अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे गाड़ी ने 3-4 बार पलटियां खाईं और चकनाचूर हो गई। इस एक्सीडेंट में असफिया समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि असफिया ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया।

कौन थीं असफिया खान?

असफिया खान लखनऊ की रहने वाली थीं और सोशल मीडिया पर एक पॉपुलर फेस थीं। इंस्टाग्राम पर उनके 2.33 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। उन्होंने 1,000 से ज्यादा पोस्ट शेयर किए थे। वह अक्सर ट्रेंडिंग गानों पर रील्स बनातीं और ब्रांड कॉलैबोरेशन करती थीं। उनके वीडियो पर लाखों व्यूज आते थे और फैंस उनके स्टाइल और कॉन्फिडेंस को खूब पसंद करते थे।

फैंस और फॉलोअर्स सदमे में

असफिया की मौत की खबर सुनकर फैंस और फॉलोअर्स सदमे में हैं। लोग उनकी आखिरी पोस्ट पर RIP कमेंट्स कर रहे हैं और उनकी याद में फोटो-वीडियो शेयर कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।