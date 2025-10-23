Kuala Lumpur ASEAN Summit, (आज समाज), नई दिल्ली: मलयेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इस महीने के आखिर में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वर्चुअली शामिल होंगे। मलयेशियाई (Malaysian) प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम (Prime Minister Anwar Ibrahim) ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने पीएम मोदी के करीबी सहयोगी से फोन पर बात कर सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा की।

रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक : मोदी

पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि मेरे प्रिय मित्र, मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई है और मैं आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शामिल होने व आसियान-भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हूं। बता दें कि व्यापार व निवेश के क्षेत्र में भारत मलयेशिया का एक अहम साझेदार है। इसके अलावा शिक्षा, प्रौद्योगिकी व क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में भी भारत मलयेशिया का करीबी सहयोगी है।

भारत के सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं : अनवर

अनवर इब्राहिम के अनुसार पीएम मोदी ने उन्हें बताया कि भारत में इन दिनों दीपावली समारोह चल रहे हैं और इसके कारण वह वर्चुअली समिट में भाग लेंगे। मलयेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं पीएम मोदी के फैसले का सम्मान करता हूं और उन्हें व भारत के सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं।

द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर भी की बात

अनवर इब्राहिम ने पीएम के करीबी से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि बुधवार रात को उन्हें पीएम मोदी के एक सहयोगी का फोन आया, जिसमें मलयेशिया-भारत द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक रणनीतिक और व्यापक स्तर तक मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की गई।

ट्रंप भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलयेशिया जाएंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी कि 47वें आसियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलयेशिया जाएंगे। उन्होंने स्वयं इस बात की पुष्टि की है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप जापान (Japan) व दक्षिण कोरिया (South Korea) दौरे पर जाएंगे। दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) से भी उनकी मुलाकात होनी। ट्रंप ने बुधवार को यह भी बताया कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाली बैठक को फिलहाल कैंसिल कर दिया है।

यह भी पढ़ें : ASEAN-India Summit: आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का स्तंभ